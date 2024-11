Revelada a trama de Homem-Aranha 4: Michael Keaton, Robert Downey Jr. e Andrew Garfield estariam no filme

As novidades em torno da produção de Homem-Aranha 4 não param. Tudo parece indicar que a quarta parcela do Homem-Aranha de Tom Holland sofreu um vazamento de letras maiúsculas. Toda a trama do longa da Marvel e da Sony foi conhecida por meio da captura de tela de um e-mail que viralizou nas redes sociais.

Os usuários que replicaram esta imagem são fontes confiáveis e por isso, sem garantir que seja 100% confiável, contamos o que diz aquele e-mail, dirigido a um funcionário da Pascal Pictures, produtora de um dos diretores executivos da Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal.

Pelo conteúdo do email, já sabemos a data de lançamento de acordo com os calendários que a Marvel vem publicando. Homem-Aranha 4 seria lançado em 6 de novembro de 2026, logo após Vingadores: Apocalypse (previsto para maio do mesmo ano).

O e-mail traz uma breve sinopse que diz o seguinte: “Após os acontecimentos de Doomsday, Peter Parker está determinado a levar uma vida normal e se concentrar na faculdade, afastando-se de suas responsabilidades como Homem-Aranha.

No entanto, a paz dura pouco quando surge uma nova ameaça mortal, pondo em perigo os seus amigos e forçando Peter a reconsiderar a sua promessa. Com mais coisas em jogo do que nunca, Peter relutantemente retorna à sua identidade de Homem-Aranha e se junta a um aliado improvável para proteger aqueles que ama.”

Personagens que estariam em Homem-Aranha 4

O mesmo e-mail diz que Andrew Garfield foi chamado para trabalhar, o que nos diz que o multiverso está sendo explorado novamente. Também aparecem os nomes de Michael Keaton, para retornar ao papel de Vulture, e de Robert Downey Jr.

Outra informação que aparece é que funcionarão entre maio e final de outubro de 2025, e que a data de lançamento seria após julho.

A cereja do bolo está no final com aquele que seria o suposto título do filme, Homem-Aranha: Novo Dia.