JLo foi presa por causa de P. Diddy anos atrás: foi assim que tudo aconteceu e como ela reagiu

A famosa esteve presa por culpa do rapper e é algo que poucos se lembram

Jennifer Lopez e Sean Diddy Combs foram um casal há muitos anos, durante um ano, de 1999 a 2000, e eram um dos casais mais famosos e procurados.

Porém, durante o relacionamento eles tiveram muitas polêmicas e além disso, ele foi infiel à cantora, mas não só isso prejudicou o namoro deles.

E o cantor foi preso por causa dele, e é algo que poucos sabem e aqui contamos para vocês.

JLo foi presa por causa de P. Diddy: foi assim que tudo aconteceu e como ela reagiu

Era 27 de dezembro de 1999, quando Jennifer Lopez e Sean Diddy Combs brigaram em uma boate.

O casal estava na boate Club New York, em Manhattan, mas repentinamente ocorreu uma briga onde o rapper se envolveu e houve um tiroteio, deixando três pessoas feridas, incluindo uma mulher que levou um tiro no rosto.

JLo e P. Diddy fugiram do clube em uma van, mas a polícia os parou em um semáforo e o culpou pelo tiroteio, e também encontraram uma pistola 9mm roubada na van.

Depois disso, ambos foram presos e claro, a notícia foi uma das mais escandalosas do mundo do entretenimento, onde Jennifer López passou mais de 14 horas detida, algo que a traumatizou para o resto da vida.

No entanto, ela foi libertada sem acusação e inocentada de qualquer ligação com o incidente e porte de arma, ao contrário de Diddy, que enfrentou acusações de porte ilegal de arma e tentativa de suborno.

Mas, isso a fez reavaliar seu relacionamento com o rapper, e logo depois eles se separaram, pois a famosa não se sentia bem naquele relacionamento onde havia infidelidade, e esse fato, que tanto a marcou.

Agora que Diddy está preso por abuso sexual e outras acusações, eles acusaram a famosa de ser cúmplice do famoso, já que ela esteve em muitas de suas festas e, apesar de tudo, manteve uma amizade com o rapper, mas ela ignorou todas as críticas e acusações.