Este drama jurídico é a série mais assistida na Netflix atualmente: os críticos aplaudiram

A Netflix possui um dos maiores catálogos de dramas jurídicos em streaming. Porém, entre o oceano de projetos do gênero no serviço, há um que está se destacando entre todos.

ANÚNCIO

Aliás, a produção está atualmente em primeiro lugar no top 10 das séries em língua inglesa mais vistas da plataforma globalmente. Você quer saber o que é? Continue lendo.

Qual é a série de drama jurídico que está em primeiro lugar no top 10 da Netflix?

Esta é a terceira temporada de ‘O Poder e a Lei’, um drama jurídico criado por David E. Kelley e desenvolvido por Ted Humphrey baseado na bem-sucedida série de romances de Michael Connelly.

Os dez episódios da nova edição da série, baseada no quinto livro da saga, ‘Os Deuses da Culpa’, chegaram à biblioteca da Netflix no dia 17 de outubro e causaram verdadeira sensação.

Com 8,5 milhões de visualizações acumuladas, a ficção ficou em primeiro lugar entre as séries em inglês mais assistidas do serviço mundialmente de 21 a 27 de outubro.

Cena da terceira temporada de ‘O Poder e a Lei' | (Lara Solanki/Netflix © 2024)

No entanto, isso não é tudo. Graças aos números alcançados, a trama, que já teve 131 milhões e 500 mil horas de visualizações, também se tornou a série mais vista de toda a Netflix neste momento.

Como se não bastasse, a primeira parcela da trama comandada por Manuel Garcia-Rulfo também entrou na lista dos dez seriados mais vistos da gigante do streaming na última semana.

ANÚNCIO

O que os críticos disseram sobre ‘O Poder e a Lei: temporada 3′?

Além de ser um verdadeiro sucesso de público, a terceira temporada de The Lincoln Lawyer recebeu críticas bastante positivas de especialistas em telinhas.

Johnny Loftus, do Decider, afirmou que a série “está no seu melhor quando seu advogado central reage aos movimentos que as pessoas estão fazendo em suas vidas pessoais e profissionais, que cada vez mais se sobrepõem”.

Erick Massoto, do Collider, avaliou-o com seis estrelas em dez e disse que o enredo “continua sendo um bom investimento para quem gosta de mistérios de assassinato, embora a série apresente seu caso mais fraco até agora”.

Enquanto isso, Nick Bythrow da Screen Rant afirmou que esta edição é “a continuação perfeita de seus antecessores. “Esta temporada é uma grande melhoria na fórmula já testada e confiável da série.”

‘O Poder e a Lei 3′ segue o protagonista Mickey Haller enquanto ele assume um caso pessoal e talvez perigoso ao defender o acusado de assassinato de sua amiga e ex-cliente, Gloria Dayton.