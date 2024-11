Estão a sua procura! Este homem seria o principal suspeito da morte de Liam Payne. Qual o motivo?

Foi no dia 16 de outubro que a morte de Liam Payne paralisou o mundo da música, isto depois do cantor dos One Direction ter caído do terceiro andar do quarto onde se hospedava em Palermo, Argentina.

Desde aquele dia, o fandom na Argentina da famosa boyband britânica se uniu para deixar um altar emocionante para Liam Payne em frente ao Hotel CasaSur, mas começaram a surgir especulações sobre o verdadeiro motivo de sua morte, desde um suicídio, até mesmo de alguém envolvido, e daí a suspeita de que sua namorada, Kate Cassidy, possa estar envolvida em sua morte.

Morre Liam Payne em Palermo, Argentina

Qual foi a causa da morte de Liam Payne?

Os primeiros laudos de autópsia indicaram que Liam Payne teria morrido no momento da queda sem possibilidade de reanimação, isto devido a uma série de fraturas no crânio, tórax, abdômen e membros, classificando-o como politrauma e hemorragia interna, acrescentou. a um exame toxicológico que revelou que o cantor de 31 anos tinha um coquetel de drogas no organismo, incluindo cocaína, cocaína rosa, também conhecida como ‘tusi’, além de crack e benzodiazepínico.

Terá sido o consumo destas substâncias, que os primeiros relatos revelaram, que fez com que Payne acabasse em estado de inconsciência, razão pela qual caiu inconsciente da sua varanda, apesar de haver quem pensasse que ele tinha feito parte de suicídio na época. Ele não deu sinais de levantar os braços como mecanismo de defesa, enquanto outros pensaram que ele foi empurrado.

As câmeras de segurança, que estão em poder da Justiça e não foram divulgadas publicamente, mostram que ele desmaia na varanda, e isso provoca sua queda. “Não é como se ele estivesse tentando se atirar.”

Outras teorias sugerem que Liam Payne, devido ao estado de embriaguez em que se encontrava, poderia ter pulado da varanda pensando que iria cair em uma piscina, acabando assim com sua morte, mas um vídeo de seu pai mostraria que ele não acredita em as primeiras versões que foram dadas, já que ele pode ser visto inclinado tentando replicar o que aconteceu com seu filho.

Foram encontradas drogas no quarto de hotel de Liam Payne

Autoridades investigam suspeito da morte de Liam Payne

Enquanto a causa da morte de Liam Payne é esclarecida, as autoridades começaram a procurar suspeitos, e as primeiras fotos que surgiram o mostrariam em aparente estado de calma, que teria sido interrompido após a chegada de um e-mail misterioso. cujo conteúdo é desconhecido, razão pela qual o cantor teria explodido num ataque violento, destruindo o quarto em que se encontrava.

Além disso, conta-se que naquele momento Payne estava sozinho, pois seu empresário havia saído: “O representante o deixou sozinho. Ele não conseguia drogas. Chamou duas prostitutas, quebrou a TV do quarto, não quis pagar as meninas. As drogas foram entregues a ele por alguém do hotel. Eles já o teriam se identificado e vão expulsá-lo”.

Foi isto mesmo que fez com que as autoridades suspeitassem de um funcionário do Hotel CasaSur, já que teria sido ele quem forneceu as drogas ao cantor: “Algumas fontes dizem que (a polícia) tem um determinado trabalhador na mira por “supostamente deu a Liam um medicamento ansiolítico que foi encontrado”, relatou o TMZ.

Eles acrescentaram: “A polícia também está investigando se aquele funcionário deu a Liam Payne cocaína, crack, cetamina, ecstasy e uma forma de metanfetamina chamada ‘cristal’ que a autópsia inicial encontrou em seu sistema”.