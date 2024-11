‘Belo Desastre – O Casamento’ é o filme que você estava procurando para embalar o seu domingo à noite

Sua noite de domingo está um tédio? Se a resposta for sim, aqui temos a dica de um filme que promete prender seus olhos na TV do começo ao fim e ainda te arrancar boas gargalhadas.

Trata-se da comédia romântica estadunidense ‘Belo Desastre – O Casamento’ [no inglês, ‘Beautiful Wedding’], adicionada no catálogo do Prime Video em outubro.

Escrito e dirigido por Roger Kumble, o longa-metragem é baseado na saga da romancista americana Jamie McGuire e serve como sequência de ‘Belo Desastre’, disponível para aluguel na plataforma.

De acordo com a premissa, o filme continua acompanhando a história de Abby e Travis que, depois de uma noite louca em Las Vegas, acordam como recém-casados por acidente.

Eles decidem então viajar para o México para uma lua de mel ainda mais selvagem, mas à medida que o caos se instala, os dois precisam decidir se pertencem um ao outro ou se o casamento é um desastre.

Assista ao trailer oficial:

A obra é estrelada pelo atores Virginia Gardner, mais conhecida por interpretar o papel de Karolina Dean na série de drama ‘Fugitivos’, e Dylan Sprouse, famoso por seu papel na série do Disney Channel ‘Zack & Cody: Gêmeos em Ação’ e sua obra derivada, ‘Zack & Cody: Gêmeos a Bordo’.

Além da dupla, outros nomes que também integram o elenco são: Alex Aiono, Kyle Richards, Austin North, Libe Barer, Rob Estes, Génesis Estévez, Steven Bauer, Neil Bishop, Trevor Van Uden, Jack Hesketh, Micky Dartford, Emmanuel Kabongo e Declan Michel Laird.

‘Belo Desastre – O Casamento’ possui 1 hora e 35 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 16 anos e, atualmente, ocupa o topo da lista dos filmes mais vistos do Prime Video. Corra para ver!