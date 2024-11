A polêmica série escondida na Netflix baseada em um caso real escandaloso: é só para adultos

A Netflix atualizou seu vasto catálogo com a nova edição de ‘Baby’, uma série baseada no escândalo das prostitutas menores que chocou toda a Itália em outubro de 2013. Uma história obscura em que dez pessoas foram presas e numerosos clientes denunciaram, segundo o que foi revelado em Biobiochile .

O escândalo de prostituição que inspirou a série ‘Baby’, da Netflix

Baby Squillo causou sensação na Itália em 2013, revelando os segredos sexuais obscuros da alta sociedade italiana e até envolvendo alguém próximo do ditador Mussolini. Baby Squillo foi o nome dado ao escândalo da elite italiana que revelou a prostituição de menores no meio de uma escola de luxo, que também serviu de inspiração para a popular produção da Netflix, Baby.

As duas meninas envolvidas se chamavam Ángela e Agnés. Eram estudantes da escola Parioli, uma das instituições mais prestigiadas de Roma, mas estiveram envolvidos neste caso de exploração infantil.

Um caso da vida real: Baby Squillo

O mais assustador do caso Baby Squillo é que a mãe de Agnés sabia o que a filha fazia e até a incentivou a continuar com o trabalho, visto que a menina rapidamente se tornou o ganha-pão da família.

Mais de vinte homens, entre empresários, policiais e políticos italianos, foram acusados de terem tido relações sexuais com os adolescentes, que se prostituíam para pagar viagens, luxos e contas.

Uma série muito polêmica

Esta história é a da série Baby, que costuma ser comparada à Elite espanhola, embora a diferença seja grande e seja inspirada numa história totalmente verdadeira.

A série foi desenvolvida ao longo de três temporadas desde 2018 e sua sinopse oficial afirma que: “fartas de suas famílias e da escola, duas adolescentes da área rica de Roma entram no submundo da cidade e começam a viver duas vidas”.

A primeira temporada narra a vida de luxo, drogas e o mau relacionamento com os pais que as jovens tinham. A segunda temporada vê a história mais imersa e como eles tentam sair. Por fim, o terceiro e até agora o mais atual, foca na investigação do caso e em como as meninas tentam se salvar, mas acabam confessando tudo.