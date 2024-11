O que é o Music Frame? A proposta inovadora do quadro musical

Desde o seu lançamento em 2017, The Frame, a TV “real frame” da Samsung, representa uma categoria de TV totalmente nova, inspirada no desejo das pessoas por produtos que se adaptem ao seu estilo de vida. Algo que “não destoe” da decoração.

Se você não conhece, ele simplesmente faz o seguinte: quando o The Frame está ligado, o usuário pode assistir programas ou filmes em resolução 4K, e quando desligado, melhora a estética da sala com obras de artistas renomados mundialmente. Parece um modo opaco, muito realista, não parece uma TV exibindo imagens. Além disso, tem a capacidade de exibir fotos pessoais enviando os arquivos diretamente. Independentemente de como seja utilizada, a TV é totalmente personalizável para se adequar à decoração da sua casa.

O Music Frame é uma aposta semelhante, mas com tamanho mais compacto e funcionamento focado na sua experiência musical. Conheça a seguir os aspectos positivos de cada um.

Music Frame - The Frame

Descobrindo a arte com pinturas dinâmicas

The Frame dá acesso a milhares de obras de arte na Art Store, desde as cores ricas e figuras dinâmicas de Jean-Michel Basquiat ao estilo de rua nova-iorquino de Keith Haring, e até às ilusões de Salvador Dalí. Art Store oferece a mais ampla seleção de obras disponíveis em uma televisão de arte.

Por falar nisso, a coleção deste ano inclui pinturas do icônico Elliott Erwitt, da artista visual Jen Stark e da casa de design Marimekko. Vale ressaltar que a Samsung fez parceria com o Metropolitan Museum of Art de Nova York, o Museu do Louvre em Paris, o Museu do Prado em Madrid, o Museu Van Gogh em Amsterdã, entre outros, para trazer cada detalhe das obras para a The Frame.

Music Frame - The Frame

A nova edição 2024 da The Frame é Art Store – Streams, uma exposição rotativa gratuita que é atualizada regularmente com obras temáticas e sazonais.

E Music Frame?

Com o Music Frame, a Samsung introduziu uma categoria de áudio completamente nova, projetada para fazer a música parecer tão boa quanto parece. É como uma versão pequena da TV: pode ser usada para exibir fotografias impressas ou obras de arte, além de funcionar como alto-falante autônomo via Wi-Fi ou Bluetooth, também pode sincronizar com o áudio ou barra de som de uma TV Samsung para uma experiência tridimensional e envolvente.

Music Frame - The Frame

Com seu alto-falante e dois subwoofers, o Music Frame criou um som expansivo que preenche o ambiente. A pessoa pode ouvir áudio balanceado independentemente do espaço, graças à sua tecnologia patenteada de alto-falantes de amplo alcance. Ele também oferece som surround multidimensional e uma atmosfera de experiência auditiva verdadeiramente envolvente. Além disso, com o spacefit sound pro, você obtém um som surround personalizado com precisão. Este recurso permite que o Music Frame se adapte ao ambiente e otimize automaticamente o áudio.

Harmonia perfeita com Music Frame

O Music Frame pode ser conectado a qualquer TV, barra de som ou smartphone via Bluetooth ou Wi-Fi, fornecendo áudio potente, independentemente das suas preferências de audição. Além disso, a tecnologia Q-Symphony proporciona uma experiência de áudio superior quando sincronizada com uma TV ou barra de som Samsung, proporcionando uma experiência perfeitamente orquestrada.

Sem dúvida, um novo sucesso que alia arte e tecnologia, sem destoar da decoração da sua casa. Você o conheceu?