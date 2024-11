Netflix revela emocionante atualização de produção para a próxima temporada de Tomb Raider

A produtora de ‘Tomb Raider: a lenda de Lara Croft’, Tasha Huo, revelou alguns detalhes muito marcantes sobre o que nos espera na segunda temporada da bem-sucedida série animada. E sim, aparentemente haverá tubarões pelo caminho... e eles podem precisar de um bom soco!

De lobo solitário a líder de equipe

Em entrevista ao Tudum, Huo falou sobre a jornada de Lara nesta nova temporada. Tematicamente, a história irá explorar como Lara lida com a solidão, algo que Huo diz que também marcou o relacionamento que ela teve com o pai. “Quando conhecemos Lara, ela é uma figura isolada”, explicou Huo.

“Mas ao longo da 2ª temporada veremos como ele começa a construir seu próprio time. Ela deixará de ser uma heroína solitária, uma espécie de lobo solitário, para perceber que tem pessoas que a protegem. É uma grande mudança para ela.”

Um tubarão? Que venham os golpes de tubarão!

Como se as aventuras de Lara não fossem intensas o suficiente, Huo deu a entender que poderia haver um encontro com tubarões na segunda temporada. De acordo com Tudum, “pode haver alguns ataques de tubarão no futuro próximo de Lara”.

Os fãs de Tomb Raider sabem que esta parece uma cena de ação clássica que se encaixa perfeitamente no estilo do nosso aventureiro favorito. Então prepare-se para ver Lara enfrentando criaturas perigosas na telinha.

Um legado que continua a crescer

‘Tomb Raider: a lenda de Lara Croft’ é a mais recente adição à franquia Tomb Raider, que começou em 2001 com o icônico videogame de mesmo nome. Desde então, Lara Croft viajou pelo mundo em busca de mistérios e relíquias, e estrelou uma dúzia de sequências, vários spin-offs e filmes live-action onde a atriz Angelina Jolie a interpretou na tela grande. Parece que a lenda de Lara está longe de desaparecer!

Um elenco de estrelas

Nesta nova série, Lara é dublada por Hayley Atwell (sim, a própria Peggy Carter do MCU). Além disso, ela é acompanhada por Allen Maldonado como seu especialista em tecnologia, Zip; Richard Armitage como o ambicioso mercenário Charles Devereaux; Zoe Boyle como Camilla Roth, amiga de infância de Lara e agente da INTERPOL; e Ming-Na Wen como Eva Tong, a curadora de arte.

Com tal elenco, não é surpresa que a série tenha sido bem recebida pela crítica e pelo público desde sua estreia na Netflix, em 10 de outubro de 2024.

Explorando o lado mais humano de Lara

Huo comentou que tem grandes planos de se aprofundar na personalidade de Lara. “Já conhecemos a clássica Lara, a aventureira durona”, disse Huo. “Mas quero explorar como ela constrói seus relacionamentos, como lida com seus traumas e quais momentos-chave a definem. Temos a oportunidade de ver como se torna a Lara Croft que lembramos dos jogos dos anos 90. E pelo que parece, Huo está disposto a continuar desenvolvendo o personagem enquanto a Netflix permitir.

Quando chega a segunda temporada?

A primeira temporada de ‘Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft’ já está disponível na Netflix. A data da 2ª temporada ainda não foi confirmada, mas os fãs podem ficar tranquilos: Lara Croft está longe de encerrar suas aventuras.