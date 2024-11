Último detalhe do amor? O gesto que Channing Tatum dedicou a Zoë Kravitz antes de sua separação repentina

A notícia da separação de Channing Tatum e Zoë Kravitz pegou de surpresa os fãs de ambos os atores, que acompanham de perto o romance desde que começou em 2021. De acordo com múltiplas fontes confirmadas pela PEOPLE, o casal decidiu encerrar o relacionamento depois de três. anos juntos e estão noivos há pouco mais de um ano. Apesar da separação, sua história de amor continua a ressoar entre os fãs, que ficaram particularmente comovidos com a última postagem de Tatum dedicada a Kravitz.

O casal, que se conheceu enquanto trabalhava junto na estreia de Kravitz na direção, ‘Blink Twice’ ou ‘Pisque Duas Vezes’, compartilhou momentos especiais do tempo que passaram juntos. Tatum, 44, e Kravitz, 35, foram vistos juntos pela última vez em 6 de outubro, participando de uma peça no bairro de Red Hook, em Nova York. No entanto, nas últimas semanas, Kravitz foi vista sem o anel de noivado, gerando especulações sobre a saúde do relacionamento deles.

Apesar da separação, a última postagem de Tatum no Instagram, onde ele mostra seu apoio a Kravitz, causou polêmica. Em sua postagem emocionada, o ator expressou sua admiração pelo esforço e dedicação que Kravitz colocou em Blink Twice. Na foto, Tatum escreveu: “Essa menininha doce. Sempre tão cansado. Cada vez que eu me perguntava se iria quebrar... simplesmente continuava. Sempre em busca da verdade. Ela deu cada grama de seu ser para este filme. Estou muito orgulhoso de apoiar este filme e todos nele. Sempre. Obrigado por me encontrar e me ver. Estou com você para sempre. Eu e você, costas com costas contra tudo. Eu nunca vou piscar. Vamos. #piscarduas vezes.”

A notícia da separação gerou uma onda de reações nas redes sociais. Muitos de seus seguidores revisitaram a postagem emocionante de Tatum, expressando opiniões sobre seu relacionamento. Alguns comentam que o ator parecia realmente apaixonado por Kravitz e que sempre teve gestos românticos com ela. Outros, porém, manifestaram seu descontentamento, afirmando que “nunca gostaram do casal” ou que “nunca tiveram química”.

O casal falou abertamente sobre como a arte tem sido um pilar em seu relacionamento. Kravitz havia mencionado anteriormente que “a arte é a nossa linguagem de amor”, referindo-se a como a colaboração deles no cinema fortaleceu o vínculo entre eles. Tatum, em entrevista anterior, sugeriu que criar com alguém que você ama é uma experiência inestimável. “Se você está pensando em ter um filho ou em se casar, busque o projeto criativo mais difícil com seu parceiro”, disse ela, sugerindo que superar desafios juntos pode fortalecer qualquer relacionamento.

No contexto de seu trabalho em ‘Blink Twice’, ambos os atores descreveram como enfrentaram a pressão e o estresse de um projeto criativo em uníssono, o que, segundo Tatum, lhes permitiu apoiarem-se mutuamente. “Quando você olha para o outro lado da sala e sabe que tem a melhor pessoa ao seu lado tentando resolver problemas, é incrível”, ele compartilhou. Esta sinergia parece ter sido um elemento-chave na sua relação, mas apesar dessa ligação artística, fontes indicam que o casal não estava “na mesma página” e que com o tempo, simplesmente “se afastaram”.

À medida que circulavam rumores sobre a separação, Kravitz foi vista várias vezes sem seu anel de noivado, intensificando as especulações. O casal tem sido alvo de atenção da mídia desde que foram fotografados juntos pela primeira vez em 2021, quando foram vistos andando de bicicleta BMX pelas ruas de Nova York, o que rapidamente acendeu as chamas do romance. Desde então, eles foram vistos em grandes eventos, incluindo o Met Gala, e Tatum oficializou seu relacionamento no Instagram com uma postagem hilária de Halloween, na qual os dois se fantasiaram de personagens do filme Taxi Driver.