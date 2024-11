O triste aniversário da Leonor: os 3 dramas familiares que arruinaram o seu dia mais importante

O aniversário de 18 anos da Princesa Leonor da Espanha foi um dos dias mais importantes para ela, não só pelo seu papel de herdeira do trono, mas também porque é a idade a que todo jovem adolescente pretende atingir para se sentir independente dos pais. isso será muito difícil para ela porque é filha do rei Felipe VI e da rainha Letizia.

Naquele dia que deveria ser comemorado com todas as honras e ser o mais feliz para Leonor de Borbón e foi marcado por 3 escândalos familiares que causaram desgosto na herdeira do trono, o mais marcante e inesperado do dia foi o conflito com Letizia.

Letizia e sua seriedade

Assim que chegou ao Congresso, Dona Letizia estava especialmente tensa e sem esconder a seriedade. A rainha conteve sua emoção em todos os momentos e não se deixou levar como nos últimos tempos, em que a naturalidade e a autoconfiança têm sido protagonistas de suas aparições.

Muito se tem falado desde o passado dia 31 de outubro se a importância e o peso do acontecimento, um dia histórico em que todos tinham os olhos fixos na filha e na família, superou completamente a rainha, embora mais tarde ela tenha sabido que algum problema de saúde e físico o desconforto pode ter sido o motivo de seu rosto sério e perturbado, noticiou a revista Lectura.

Rainha Sofia rebaixada

A segunda indignação foi protagonizada pela Rainha Sofia, que derramou algumas lágrimas poucas horas antes da tomada de posse da Constituição por Leonor nas Cortes e também com a notícia de que tinha sido ‘afastada’ do evento, tal como os pais de Dona Letizia. Os avós de Leonor não foram convidados para o evento para não fazerem distinções com o rei Juan Carlos, cuja presença teria causado grande alvoroço.

Para evitar polêmica, decidiu-se separar os quatro avós, embora estivessem na festa privada que reuniu quase toda a família no Palácio del Pardo. Isto teria desencantado a Rainha Sofia, que sempre acompanhou os netos nos momentos mais importantes.

Juan Carlos veio e foi

O terceirao aborrecimento foi protagonizado por seu avô Juan Carlos, que não foi convidado para os eventos e foi relegado ao lugar ocupado pelos pais de Letizia, o que não lhe agradou.

Além disso, o emérito nem sequer pernoitou em Espanha. Terminada a comemoração particular do aniversário, ele pegou um voo e passou a noite em Londres. Este teria sido, de fato, o gesto que mais lhe convinha.

O rei emérito gostaria de dormir naquela que foi sua casa durante décadas. É assim que ele o teria dado a conhecer, consciente, presumivelmente, da impossibilidade dos seus desejos.

Terminada a festa, ele levou as malas para sua residência nos Emirados. O pai do rei Felipe teria ficado chateado porque quando estivesse em Madrid gostaria de poder ficar “em casa” e não ter que viajar.