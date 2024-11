‘Assassino Zen’: sobre o que é o novo thriller de comédia da Netflix?

Fãs de thrillers policiais com boa dose de humor têm uma nova ficção para assistir na Netflix. E a plataforma lançou sua última série do gênero no dia 31 de outubro.

ANÚNCIO

Assim é ‘Assassino Zen’, produção alemã dirigida por Tom Schilling que promete conquistar a todos com sua trama inusitada baseada no romance best-seller de Karsten Dusse.

Se você quiser saber do que se trata antes de começar a assistir ou adicioná-lo à sua lista para assistir mais tarde, leia a sinopse da nova trama de comédia e suspense do serviço.

Sobre o que é ‘Assassino Zen’, o novo e divertido thriller da Netflix?

‘Assassino Zen’ segue Björn Diemel, um advogado incapaz de equilibrar sua vida familiar e profissional que se inscreve em um curso de mindfulness.

Diemel espera acabar com a sobrecarga que o oprime e encontrar a paz interior com o aprendizado que obtém deste curso de atenção plena e prazer com o que está acontecendo no presente.

Cena de ‘Assassino Zen’ | (Julia Terjung/Cortesía de Netflix © 2024)

No entanto, como advogado criminal cujo principal cliente é um gangster perigoso e difícil de prever, é difícil para ele estabelecer limites. A menos que você opte por uma medida radical para acabar com tudo que atrapalha seu objetivo de alcançar a serenidade e impossibilita você de aproveitar o aqui e agora.

A sinopse oficial da Netflix diz o seguinte: “Björn Diemel é um advogado de prestígio que, para sua surpresa, se torna um assassino. “Björn aprende mindfulness para equilibrar sua vida profissional e pessoal, passar mais tempo com sua filha e – espero – salvar seu casamento.”

ANÚNCIO

Cena de ‘Assassino Zen’ | (Julia Terjung/Cortesía de Netflix © 2024)

“E cumpre seu objetivo, embora não da maneira que imaginava... Depois de aplicar as técnicas aprendidas com o brutal, mas descuidado chefe da máfia Dragan Sergowicz – que era seu cliente –, o advogado vira alvo de policiais e criminosos”, o texto diz.

“Apesar de enfrentar situações extremas, Björn consegue manter a calma e reorganizar sua vida. Afinal, cometer assassinatos ocasionais para resolver seus problemas era a consequência lógica da aplicação da atenção plena à sua vida”, conclui o resumo.

Cena de ‘Assassino Zen’ | (Julia Terjung/Cortesía de Netflix © 2024)

‘Assassino Zen’ tem oito episódios no total que já estão disponíveis mundialmente na Netflix. Além de Schilling, Emily Cox e Peter Jordan lideram o elenco da série.