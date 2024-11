“Icônica”, Jennifer Garner se veste de Jenna Rink aos 52 anos e faz pequenos ajustes que nos representam

Jennifer Garner é uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Hollywood, que já atuou em dezenas de filmes, mas há um que é o mais icônico.

Em ‘De Repente 30′, ela deu vida a Jenna Rink, personagem que é amada e lembrada ao longo dos anos, embora o filme tenha sido lançado há 20 anos.

“Estou morrendo”, Jennifer Garner se veste de Jenna Rink aos 52 anos e faz leves ajustes que provocam risadas

Jennifer Garner tinha 32 anos quando ‘De Repente 30′ estreou e embora agora tenha 52, ela recriou a personagem para o Halloween e surpreendeu a todos.

A atriz voltou a usar o icônico vestido curto nas cores verde, roxo, azul claro e marrom, com alças finas e decote baixo, mas para se preparar fez algumas mudanças.

No vídeo você pode ver a atriz se maquiando, aplicando retinol no rosto, que ajuda a prevenir ou esconder rugas, ela se maquiou de óculos, e usou uma cinta que ajuda a levantar as nádegas, querendo mostrar que agora que está 52 ela deveria fazer essas mudanças, provocando risadas nos fãs.

“Feliz 20º Halloween, Jenna Rink. 💕”, escreveu a famosa vestida de Jenna Rink, personagem muito usada todo Halloween, já que muitas mulheres o recriam, incluindo Christa B. Allen, a atriz que estrelou como Jenna Rink quando criança.

“Ela somos todos nós”, “Ser aposentada, paqueradora e próspera ❤️”, “Adoro. Óculos passar delineador é o melhor”, “Ela que criou mais de uma geração faz O QUE QUISER”, “Isso é icônico demais”, “Estou morrendo, Jenna Rink está de volta, e as mudanças são perceptíveis seus 52 haha”, “adorei esse vídeo, Jennifer é a melhor”, “Ela me deu cem anos de vida ✨”, “😂com cinta dessa vez ❤️😂”, “Você finalmente tem o vestido!!!”, “algumas mudanças que são necessárias haha mas a mesma Jenna”, e “adorei, você parece tão jovem”, foram algumas das reações nas redes .

É a primeira vez que Jennifer se veste novamente como sua personagem icônica e foi sem dúvida uma grande surpresa para os fãs do filme e para ela.