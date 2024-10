Filho de Naomi Watts brilha como modelo aos 17 anos e impacta as redes devido a semelhança com sua mãe

Filho de Naomi Watts brilha como modelo aos seus 17 anos e impacta as redes com a semelhança a sua mãe

A atriz Naomi Watts não foi a estrela mais brilhante de Hollywood, mas já atuou em filmes, atuou em gêneros de todos os tipos, fez tanto cinema quanto televisão que se tornaram grandes sucessos no século XXI.

ANÚNCIO

Aos 52 anos, continua ativa e demonstrou isso recentemente com a estreia de seu novo filme ‘Across The River And Into The Trees’ em Nova York, onde compareceu com um de seus filhos Sasha, que atualmente tem 17 anos e tem um incrível semelhança com sua mãe.

Watts foi casada com Liev Schreiber por 11 anos e eles tiveram dois filhos: Sasha, agora com 17, e Kai, que tem 15. Embora o ex-casal tenha decidido seguir caminhos separados, eles sempre souberam que continuariam como família, não importa o que aconteça e, portanto, eles priorizaram a felicidade de seus filhos.

Recentemente, a atriz causou alvoroço entre seus seguidores pela incrível semelhança de seu primogênito, algo que pode ser percebido graças às imagens que ela mesma compartilhou nas redes sociais após comparecer ao seu último tapete vermelho acompanhada do adolescente.

“São dois brilhos de cristal!”, “Oooooh adorei esse look!!! Eles são muito parecidos”, esses são alguns dos comentários que recebeu em sua conta do Instagram.

De preto, mas um vestido muito criticado

Eles também foram elogiados por usarem preto, ainda que alguns seguidores não tenham concordado com o vestido espartilho que a atriz usou no evento e que gerou algumas críticas. “Eu amo ela. Mas não esse vestido tão apertado no peito”, “Praticamente NUA com seu filho?”

Naomi Watts revelou à mídia que seus filhos têm interesse em seguir os passos dos pais no mundo da atuação.

Hijo de Naomi Watts brilla como modelo a sus 17 años e impacta a las redes con el parecido a su madre El primogénito de Naomi Watts ya tiene 17 años y quiere ser actor (Instagram: naomiwatts)

A atriz partilhou em entrevistas que tanto Sasha como Kai demonstraram um forte desejo de se tornarem estrelas de Hollywood, algo que ela apoia, embora admita ter sentimentos contraditórios sobre a possibilidade dos seus filhos enfrentarem os desafios e pressões da indústria do entretenimento.