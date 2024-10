“Muita emoção”: foi assim que Jennifer Aniston se lembrou de Matthew Perry um ano após sua morte

O mundo do entretenimento foi abalado no dia 28 de outubro de 2023 com a trágica notícia da morte de Matthew Perry, reconhecido por seu papel como Chandler Bing na icônica série “Friends”, onde compartilhou com outras estrelas como Jennifer Aniston ou Courteney Cox .

Aos 54 anos, o ator foi encontrado morto na jacuzzi de sua residência em Los Angeles, Califórnia, e a autópsia revelou que a causa de sua morte foi uma overdose acidental. Investigações recentes lançaram luz sobre os momentos difíceis pelos quais Perry estava passando antes de seu trágico desfecho.

Na verdade, foi revelado que ele adquiriu grandes quantidades de cetamina nos meses anteriores à sua morte, gastando somas consideráveis de dinheiro nestes frascos. Nos dias anteriores ao evento fatídico, seu assistente administrou cetamina várias vezes ao dia, o que desencadeou um ataque cardíaco.

Jennifer Aniston se emociona ao lembrar de Matthew Perry

A morte de Matthew Perry deixou seus seguidores, a indústria cinematográfica e televisiva, bem como seus colegas e amigos que se lembravam dele com carinho, como aconteceu agora com Jennifer Aniston, que inicialmente, ao saber da morte, expressou consternação: “Matty, Eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e sem nenhuma dor. Falo com você todos os dias... Fique tranquilo, irmãozinho, você sempre alegrou meus dias.”

Em memória do seu querido amigo, Jennifer Aniston foi a primeira a prestar uma emocionante homenagem no primeiro aniversário de sua morte.

A atriz publicou uma comovente galeria de fotos que capturaram os momentos inesquecíveis que viveram juntos durante a década em que trabalharam na série de sucesso. “Ele virou um anjo lindo e está cuidando de você!”; “Ele faz muita falta. Sempre conosco.”; “Esta tragédia é comovente e triste”; “Não precisava acontecer, ele sempre será lembrado”; disseram os fãs.

Durante as filmagens da série, soube-se algum tempo depois que ela foi até a primeira a perceber as lutas internas de Matthew Perry com o álcool, demonstrando sua preocupação e apoio ao parceiro para encorajá-lo a se recuperar.