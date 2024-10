“Liam Payne não se foi”: vazam uma música póstuma que busca resgatar seu nome após escândalos

O mundo da música continua chocado com a trágica morte de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, falecido no dia 16 de outubro, aos 31 anos, após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires. Sua morte deixou seus fãs arrasados e gerou debate sobre a pressão que os jovens artistas enfrentam na indústria. Agora, como parte de um esforço para resgatar seu nome e legado, foi anunciado o lançamento de sua primeira música póstuma.

Payne era conhecido não apenas por seu sucesso musical, mas também pelos escândalos que cercaram sua vida pessoal. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou diversas polêmicas, desde o que estava acontecendo no One Direction, problemas de saúde mental e abuso de substâncias, até ter usado violência contra sua ex-namorada.

Liam Payne

Uma das polêmicas mais midiáticas foi sua separação da modelo Maya Henry em 2022, após rumores de que Payne teria sido infiel, além de supostamente ter pedido para ela fazer um aborto. A situação explodiu quando a modelo Aliana Mawla compartilhou uma foto em que Payne era vista abraçando-a, o que levou Maya a confirmar publicamente que eles não estavam mais juntos, pedindo-lhes que parassem de enviar essas imagens para ela.

Como se não bastasse, escândalos o acompanharam até a morte, já que sua queda fatal foi precedida por um laudo toxicológico que revelou a presença de múltiplas drogas em seu organismo.

Uma música póstuma com uma mensagem importante de Liam Payne

Em meio à dor e à investigação que continua a produzir pistas improváveis, o produtor Sam Pounds, que estava trabalhando com Payne em novas músicas, anunciou que sua canção póstuma, “Do No Wrong”, será lançada no final desta semana. Através das redes sociais, Pounds compartilhou uma mensagem emocionante na qual expressou sua esperança de que a música servisse como uma “bênção para o mundo”, em homenagem ao legado de Liam.

“Rezo para que esta música eclipse os ecos negativos”, escreveu Pounds, destacando a intenção de trazer conforto e cura para a família e fãs de Payne.

O lançamento da música representa um esforço não apenas para reviver a música de Liam, mas também para abordar a imagem que ele teve na mídia após seus escândalos. Muitos esperam que a música capture o talento que o tornou famoso e permita que os fãs se lembrem de Liam por suas contribuições artísticas e não apenas por seu fim trágico. Estará disponível a partir de 1º de novembro.

O lançamento de “Do No Wrong” também é um apelo à ação sobre a necessidade de melhorar a saúde mental na indústria musical. Após a morte de Payne, uma petição foi lançada no Change.org buscando legislação para proteger o bem-estar mental dos artistas. Esta petição ultrapassou 120 mil assinaturas e exige a realização de exames regulares de saúde mental, períodos de descanso adequados e a presença de profissionais de saúde mental no set.

Eles cumprirão o último desejo de Payne

A morte inesperada de Liam Payne deixou seus fãs arrasados

A morte inesperada de Liam Payne deixou seus fãs arrasados, principalmente após o recente lançamento de “Teardrops”, single que marcou o início de uma nova fase musical. Payne revelou que seu próximo álbum solo seria um projeto íntimo que refletiria as “luzes e sombras” de sua vida.

O álbum prometia mostrar um lado mais vulnerável do artista, buscando se conectar emocionalmente com seu público. “Pela primeira vez, os fãs terão uma visão completa de como foi meu dia a dia enquanto fazia esse álbum, porque é literalmente uma amostra do que vivi no ano passado”, disse ele em teaser publicado meses antes da tragédia. .

Sua irmã Ruth, que colaborou na composição do single final “Do No Wrong”, foi fundamental nesta última etapa criativa. Payne descreveu o processo como catártico: “Cada faixa captura como eu estava me sentindo… pode até ajudar alguém que está passando por uma fase difícil ou ajudá-lo a comemorar algo”.