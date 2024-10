Ficou 10 anos mais jovem! O look de JLo com o qual ela nos ensina como usar shorts com elegância depois dos 50

JLo looks

Jennifer Lopez deslumbrou mais uma vez o mundo do entretenimento com a estreia de seu novo filme, Imparável. A famosa tem se dedicado à família e acumulado sucessos profissionais após passar por um momento pessoal delicado após sua recente separação de Ben Affleck.

Aos 55 anos, a cantora de ‘On the Floor’ está com o coração partido, mas isso não a impediu de se mimar e se cuidar, pois mais uma vez nos mostrou seu estilo impecável ao escolher um look sexy e elegante que revelou sua figura invejável.

O look de JLo com o qual ela nos inspira

Para a ocasião, JLo optou por um look da marca italiana nº 21, pertencente à coleção Resort 2025, que trazia minissaia rosa, blusa branca e jaqueta oversized.

Completando o look com sapatos de salto alto e plataforma, cinto marrom e bolsa pequena branca, a americana irradia glamour e sofisticação.

Com este look, Jennifer Lopez nos ensina que a idade não é impedimento para usar shorts de forma elegante e ousada, desafiando os padrões da moda e mostrando que confiança e atitude são fundamentais para parecer radiante em qualquer idade.

Enquanto isso, em termos de vida pessoal, ela enfrenta o processo de cura de sua recente separação de Ben Affleck. Embora a notícia do divórcio tenha sido um duro golpe para ambos, ambos optaram por buscar refúgio no apoio de suas famílias enquanto passam por essa transição emocional.

Jennifer López e Ben Affleck @jlo (@jlo/Instagram)

Relatos próximos a Ben Affleck sugerem que o ator estaria disposto a abrir seu coração novamente e explorar novos relacionamentos no futuro. Segundo fontes próximas, ele está focado no processo de sobriedade, priorizando seu bem-estar emocional e físico, por isso está aberto a encontros com mulheres que atendam a esse perfil. JLo, por sua vez, prefere permanecer solteira.