Entenda episódio a episódio a série ‘O Caso Robinho’ que estreia no Globoplay

O julgamento do ex-jogador de futebol Robinho virou uma série com quatro episódios disponível a partir desta quarta-feira, 30 de agosto, no Globoplay, e para você não se perder aqui está um compilado do que acontece na produção inédita chamada ‘O Caso Robinho’.

A vítima de Robinho é o foco do primeiro episódio da série Globoplay

Mercedes nunca se pronunciou publicamente sobre o caso de abuso sexual que envolve o ex-jogador de futebol que segue preso. Mas, ela é o foco do primeiro episódio da série ‘O Caso Robinho’ e conta o que se passou na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013 e também detalhes do começo das investigações policiais.

Os áudios com as conversas entre Robinho e seus amigos, capturadas por conta de grampos e escutas telefônicas feitas pela polícia italiana, também são revelados. Foram mais de 10 horas de áudios colhidos pela Justiça.

O Caso Robinho Com depoimento inédito da vítima, série documental estreia no Globoplay (Globoplay/Divulgação)

O cerco contra Robinho se fecha no segundo episódio

No próximo episódio, as investigações avançam e o jogador percebe que o cerco está se fechando contra ele quando o vestido vermelho usado por Mercedes naquela noite vira peça-chave para elucidar o caso.

O primeiro julgamento do ‘Caso Robinho’ vem à tona

O terceiro episódio da série inédita no Globoplay traz os desdobramentos do pedido da procuradoria pela prisão do ex-jogador de futebol e o julgamento em primeira instância, que condena Falco e Robinho.

A carreira também entra no foco da série e mostra como Robinho fechou contratos com clubes brasileiros, chineses e turcos. A volta para o Santos ganha uma atenção especial, mostrando uma forte cobrança da torcida e da mídia.

Os apelos da justiça italiana estão no último episódio da produção

A série ‘O Caso Robinho’ chega ao fim passando pelos julgamentos em segunda e terceira instância e também o pedido da Justiça italiana pelo cumprimento da pena dos dois condenados no Brasil e as consequentes prisões de Robinho e Ricardo Falco, em São Paulo, em março e junho deste ano, respectivamente.