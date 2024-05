Condenado a 9 anos, ex-jogador Robinho cursa eletrônica e freqüenta biblioteca para diminuir pena

O ex-jogador Robinho está preso há dois meses na Penitenciária de Tremembé, mas ainda possui um longo caminho até estar apto a deixar a cadeia, já que sua condenação por estupro coletivo é de nove anos.

Assim que chegou na cadeia, o ex-jogador se inscreveu na Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap),que empresa presos em oficina de trabalho, mas terá que aguardar uma vaga. Enquanto isso, Robinho faz um curso profissionalizante de eletrônica básica e participa de grupos de leitura no presídio.

A escolha das atividades do ex-atleta não é aleatória e também foi adotada por presos famosos como Alexandre Nardoni e Suzane von Richthofen para diminuir a pena. De acordo com a lei federal, a cada 12 horas de curso o detento abate um dia de pena. O programa de leitura também prevê abatimento de pena de quatro dias para cada livro lido pelo preso. Ambos os programas devem ser autorizados pelo judiciário.

Desde que entrou na cadeia Robinho tem se entrosado bem com os presos e apresenta bom comportamento, sendo figurinha carimbada no jogo de futebol realizado durante o banho de sol dos presos. O jogador divide cela com dois outros detentos e é visto sempre com a bíblia que ganhou da esposa em mãos (Robinho é evangélico).

A defesa do ex-jogador entrou com recurso para tentar diminuir sua pena, possibilitando que ele faça a progressão para o regime semiaberto mais rapidamente, mas pra isso e necessário que a Justiça considere o crime como “comum” e não “hediondo”, mas o Ministério Público já se manifestou contra o pedido, que aguarda decisão dos desembargadores.