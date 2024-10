Chegou há dias à Netflix e já é o filme mais visto: o thriller de 92 minutos que arrebata

Nesta semana, a Netflix compartilhou as listas dos filmes e programas de televisão mais assistidos em sua plataforma de streaming globalmente na última semana.

Neste período do mês, diversas produções diferentes conseguiram conquistar assinantes, mas há apenas um primeiro lugar no top 10 da gigante do streaming.

Em termos de filmes, houve um que não só conseguiu ocupar o primeiro lugar no ranking dos filmes de língua inglesa mais vistos do planeta como acumulou 20,2 milhões de visualizações em três dias.

Graças às visualizações obtidas, a trama com 31 milhões de horas assistidas só na semana de estreia também se tornou o longa-metragem mais visto em geral no mundo neste aniversário de sete anos.

Qual é o filme mais assistido mundialmente na Netflix no momento?

Este filme é ‘Não se Mova’, thriller estrelado por Kelsey Asbille e Finn Wittrock sob direção de Adam Schindler e Brian Netto que chegou ao catálogo da Netflix em 25 de outubro.

Escrito por T. J. Cimfel e David White, a produção de sucesso do renomado Sam Raimi conta em apenas 92 minutos uma história cativante e cheia de intrigas que prende o espectador do início ao fim.

A trama segue os passos de Iris, uma mãe que decide passar um tempo sozinha em uma floresta após sofrer uma perda dolorosa. Na trilha, ele conhece um estranho que lhe administra um paralítico.

Não se mova NÃO SE MOVA. Kelsey Asbille como Iris em 'Não se Mova'. Cr. Vladislav Lepoev / Netflix © 2024 (Vladislav Lepoev / Netflix)

A heroína tem então apenas 20 minutos para tentar fugir e se esconder antes que a droga termine seu efeito e seu corpo fique imobilizado à mercê do possível assassino.

“Uma mulher enlutada em busca de paz e consolo em uma floresta remota encontra um estranho que lhe injeta uma substância que a deixará paralisada”, diz a sinopse oficial.

“Enquanto a droga atua em seu corpo, ela deve correr, se esconder e lutar por sua vida antes que seu sistema nervoso entre em colapso”, conclui o resumo do projeto que está varrendo a Netflix.