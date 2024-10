Vampeta é processado após sugerir que ex de Amaral ‘deu golpe’ no divórcio: “Tentou levar tudo”

O ex-jogador e comentarista esportivo Vampeta está sendo processado por conta de comentários feitos durante uma edição do podcast “Campeões da Resenha”. A autora da ação é Juliana Takemura, ex-mulher do também ex-jogador Amaral, que afirma ter sido acusada de “dar o golpe” do divórcio. Após as falas do famoso, internautas chegaram a dizer que a mulher deveria ter o mesmo destino de Eliza Samudio, assassinada por conta da relação com o goleiro Bruno.

Conforme a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, Vampeta não chegou a citar o nome de Juliana durante o podcast, mas comentou que a ex-mulher “tentou levar tudo do Amaral” no divórcio. Depois disso, ela afirma que começou a receber ataque e atribuiu as ações às falas “inescrupulosas e mentirosas” do ex-jogador.

Assim, Juliana entrou com uma ação na Justiça, na qual pede que Vampeta a indenize em 20 salários mínimos por danos morais. Além disso, pede uma liminar para que o Google seja obrigado a retirar os vídeos do podcast do ar.

Conforme a colunista, uma audiência de conciliação entre as partes foi marcada para o início de 2025. Juliana e Vampeta não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Vampeta apareceu em um vídeo, no qual comentou o processo em questão, mas ressaltou que não citou o nome da ex-mulher de Amaral, apenas se referiu a ela como “japonesa”. Assista abaixo: