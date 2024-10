Jennifer Lopez, Bad Bunny e Ricky Martin lideram críticas ao ato de Trump onde Porto Rico foi chamado de “ilha de lixo”

Um recente evento de campanha do ex-presidente Donald Trump em Nova Iorque gerou uma onda de críticas nas redes sociais quando o comediante Tony Hinchcliffe, um dos oradores do evento, se referiu a Porto Rico como uma “ilha de lixo”.

ANÚNCIO

A intervenção de Hinchcliffe, um comediante de segunda categoria, foi controversa desde o início, pois fez vários comentários racistas e sexistas que incomodaram o público.

Além de sua referência depreciativa a Porto Rico, o comediante brincou sobre os latinos e outras minorias, fazendo com que os participantes reagissem com um silêncio constrangedor. Posteriormente, uma porta-voz da campanha de Trump distanciou-se das declarações do comediante, mas o próprio candidato não comentou as declarações de Tony Hinchcliffe.

Vários artistas latinos unem-se às críticas contra Donald Trump

Entre as figuras que rapidamente condenaram o comentário estavam os artistas porto-riquenhos Bad Bunny e Ricky Martin, que usaram as suas plataformas para expressar o seu descontentamento e apoiar indiretamente a campanha de Kamala Harris, a candidata presidencial democrata.

Bad Bunny, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, foi um dos primeiros a responder, partilhando uma mensagem na qual lembrava aos seus seguidores as ocasiões em que, segundo ele, Trump não apoiou Porto Rico em momentos críticos, como depois dos furacões Irma e María em 2017.

Por sua vez, Ricky Martin também levantou a voz, condenando o incidente e mostrando o seu apoio a Harris nas suas redes sociais. Esta reação dos artistas porto-riquenhos não passou despercebida e gerou uma resposta massiva dos seus seguidores, que na sua maioria expressaram o seu apoio às palavras de Bad Bunny e Martin.

A comunidade latina escandalizada com comentários feitos durante o evento de Trump

Além disso, Jennifer Lopez e Marc Anthony partilharam mensagens contra os comentários feitos no evento de Trump, apelando à unidade da comunidade latina nos Estados Unidos. O impacto deste incidente no cenário político americano torna-se ainda mais relevante devido ao peso do voto porto-riquenho em estados-chave como a Pensilvânia e a Flórida.

ANÚNCIO

JLo ainda mostrou seu apoio inequívoco a Kamala Harris, compartilhando um tweet onde a candidata elogia o povo de Porto Rico.

Em diversos estados, a comunidade porto-riquenha representa uma parte importante do eleitorado e os comentários ofensivos contra a ilha serviram de catalisador para mobilizar os eleitores indecisos. Poucos dias antes das eleições, o apoio de figuras como Bad Bunny e Ricky Martin a Kamala Harris é um exemplo de como a política e a música latina estão interligadas.