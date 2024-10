“Parece um mamão papaia”: Christina Aguilera posa com o vestido ‘escandaloso’ para o Halloween, mas é criticada

Há alguns meses, Christina Aguilera chama a atenção graças à sua aparência renovada que muitos dizem que parece ter 20 anos, e além de ostentar uma figura escultural, a cantora de ‘Genie in a Bottle’ ostenta um rosto muito mais jovem. .

ANÚNCIO

Embora as teorias sobre o que fez com que diferentes celebridades parecessem aparentemente mais jovens e mudadas apontem para o que foi visto no filme de Demi Moore e Margaret Qualley, ‘A Substância’, é Christina Aguilera quem continua a cativar com sua beleza imponente e coroada como a nova rainha do Halloween com uma roupa sexy que causou sensação nas redes sociais.

Quem fez do Halloween uma verdadeira festa foi Heidi Klum, porém, Christina Aguilera chamou a atenção com um vestido impressionante que a fez se encher de elogios, apaixonada em suas redes sociais onde tem quase 10 milhões de seguidores.

O sensual look de Halloween de Christina Aguilera Instagram: @xtina (Instagram: @xtina)

O look sensual de Halloween de Christina Aguilera

Aos 43 anos, Christina Aguilera é uma das famosas que mostra que idade não define sua sensualidade, e a cantora está em seu melhor momento, exibindo uma mudança impressionante que deixou o público intrigado com o tratamento que ela sofre sofreu para vivenciar essas mudanças.

Desta vez, foi uma fotografia por ocasião do Halloween que chamou a atenção nas redes sociais, pois parece que Heidi Klum já tem um adversário digno para roubar o seu trono como rainha deste feriado, usando um sexy vestido laranja com recorte detalhes, que refletiam o lado mais ousado do nova-iorquino.

Determinada a exibir a figura renovada, Christina Aguilera posou com um vestido laranja com alças em textura de cetim e decote preto revelador que faz alusão a uma ‘abóbora’ que deixou os fãs sem palavras, não é só isso, pois ela exibiu a decoração que escolheu para nesta época do ano, que inclui um pinheiro negro com teias de aranha, esqueletos, luzes e aranhas, além de outros objetos dos personagens de ‘O Estranho Mundo de Jack’.

O sensual look de Halloween de Christina Aguilera Instagram: @xtina (Instagram: @xtina)

Christina Aguilera criticada por seu look de Halloween

Mostrando uma versão ‘dark’ da árvore de Natal, Christina Aguilera posou com Matthew Rutler, que é seu parceiro há 13 anos, com esse traje deslumbrante. Porém, não faltaram detratores que atacaram seu visual, que foi aplaudido por celebridades como Nicki Nicole e Paris Hilton.

ANÚNCIO

A primeira coisa que ‘chocou’ foi que a cantora usou uma das tendências que está em alta, uma árvore de Natal com enfeites de Halloween: “Por que existe uma árvore de Natal com enfeites de Halloween?” parecia uma falta de respeito pelo significado que isso tem para a religião.

Outros foram contra a cantora de ‘But I Remember You’, pelo seu visual e que, apesar de exibir uma figura escultural e uma versão super sexy de uma abóbora, nas redes sociais, foi comparada a um mamão, pelas cores de seu vestir.