Mexicana ‘Meu Caminho é Te Amar’ estreia no SBT (veja o horário da novela)

Ator Gabriel Soto protagoniza novela mexicana que estreia no Brasil em outubro

A novela mexicana inédita ‘Meu Caminho é Te Amar’ estreia na segunda-feira, 28 de outubro, nas tardes do SBT. No ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, logo após o ‘Fofocalizando’, a trama produzida pela Televisa e originalmente exibida no canal Las Estrellas entre 2022 e 2023 traz uma história rica em emoções e reviravoltas.

Os protagonistas da novela ‘Meu Caminho é Te Amar’

A novela é protagonizada pelos atores Susana González e Gabriel Soto, que atuam ao lado de um elenco de peso, que inclui Mark Tacher, Sara Corrales e Ximena Herrera.

A história da novela ‘Meu Caminho é Te Amar’

O folhetim narra a história de Guilherme “Memo” Santos Pérez, um homem de valores que ganha a vida dirigindo seu caminhão. Amoroso, ele quer formar uma família com Úrsula, uma mulher com um passado sombrio a quem acaba de pedir em casamento.

Tudo parece estar indo bem quando ele descobre que Olivia, sua ex-namorada, teve uma filha dele e pede que ele a procure na casa de Daniela Gallardo e Fausto Beltrán, pais adotivos de Isabella.

Meu Caminho é Te Amar Novela da Televisa estreia e muda horário do 'Fofocalizando' no SBT (Divulgação/Televisa/SBT)

Guilherme, disposto a conhecer a filha, vai até a casa da família Beltrán, onde é confundido com o novo assistente de Daniela, uma mulher elegante, bem-sucedida como paisagista, mas que viu seu sonho de ser mãe biológica ser interrompido.

Em seu primeiro encontro com Isabella, Guilherme experimenta uma conexão que desperta nele o maior sentimento que qualquer ser humano pode conhecer: o amor de um pai. O caminhoneiro decide então trabalhar com Daniela para ficar perto da menina, enquanto confirma com um teste de DNA que é o pai da menina. Graças à convivência diária, Guilherme se torna confidente de Daniela, é assim que ele descobre a solidão que ela vive em seu casamento e que sua única motivação na vida é Isabella.

Aos poucos, Daniela e Guilherme começam a se apaixonar, mas decidem manter seus sentimentos em segredo para respeitar seus compromissos como casal. Quando Úrsula descobre que Guilherme tem uma filha, ela finge apoiá-lo, mas, em um ataque de ciúmes, ela procura Fausto para lhe dizer qual é a relação entre Guilherme e Isabella.