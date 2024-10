Três filmes como ‘Crepúsculo’ para assistir em um fim de semana de outubro: fisgado desde o início

Mais de três décadas desde seu lançamento, ‘Crepúsculo’ não só se tornou uma espécie de filme cult, mas também um clássico para assistir no outono devido à sua estética melancólica.

Na verdade, a terceira temporada do ano foi renomeada na Internet como ‘Hoa Hoa Hoa Season’ em referência à música ‘Eyes on Fire’ do Blue Foundation que toca em uma cena do filme.

No entanto, se você já viu a primeira parte do fenômeno cinematográfico baseado nos romances de Stephenie Meyer muitas vezes nesta temporada, existem outras opções semelhantes para assistir.

Filmes semelhantes a ‘Crepúsculo’ para assistir durante o outono

A história de Edward e Bella é a de vampiros em uma cidade, mas vai além disso. O filme com Kristen Stewart e Robert Pattinson é sobre amor proibido, ansiedade no ensino médio e família encontrada.

A realidade é que não existem muitos filmes com todos esses ingredientes, mas existem vários filmes semelhantes ao dirigido por Catherine Hardwicke nas suas vibrações. Abaixo, apresentamos três.

Belas Criaturas (2013)

O filme acompanha Ethan, um adolescente que sempre sonhou em deixar sua pequena cidade. Sua vida dá uma reviravolta quando conhece Lena, uma jovem por quem sente uma grande atração.

O que ele não sabe é que a mulher que o conquistou é uma bruxa poderosa e amaldiçoada. Assim como ‘Crepúsculo’, conta um romance proibido entre diferentes seres em uma cidade pacata.

Onde ver: MAX

A Garota da Capa Vermelha (2011)

Também dirigida por Hardwicke, a trama tem todos os ingredientes que fizeram de ‘Crepúsculo’ um sucesso: romance proibido, criaturas mitológicas, atmosfera sombria e atores bonitos.

A história conta a história de Valerie, uma adolescente de uma pequena cidade que de repente perde a irmã para o ataque de um lobisomem que parece estar mais próximo do que ela imagina.

Onde ver: MAX

Fallen (2016)

O filme gira em torno de Luce, uma jovem que sente uma atração avassaladora por um misterioso aluno do internato onde acabou de chegar, sem saber que se conhecem há séculos.

Assim como ‘Crepúsculo’, o filme tem uma porção equilibrada de elementos sobrenaturais e uma história de amor que coloca o ser humano em sério risco por causa de seus sentimentos.

Onde assistir: Prime Vídeo