A triste história do primeiro amor de Kate Winslet: começou na adolescência e teve um final trágico

Kate Winslet conheceu seu primeiro namorado no set de seu primeiro drama televisivo

Com talento e carisma inquestionáveis, Kate Winslet continua sendo uma das estrelas mais proeminentes de Hollywood ao longo de décadas de uma carreira profissional impecável.

Seu filme mais famoso é ‘Titanic’, mas a estrela vencedora do Oscar interpretou todos os tipos de personagens desafiadores durante sua carreira, tanto em projetos de cinema quanto de televisão.

No entanto, a performer britânica não protagonizou apenas circunstâncias dramáticas nos sets de gravação, mas também na realidade, a começar pelo trágico fim do primeiro amor de sua vida.

A triste história de Kate Winslet com o primeiro grande amor de sua vida

A vida pessoal e profissional de Kate Winslet atingiu seu auge quando ela era adolescente. Aos 15 anos começou a filmar seu primeiro drama para televisão: ‘Dark Season’ (1991).

Enquanto estava no set, Winslet conheceu seu primeiro amor: o também ator e escritor Stephen Tredre. Embora ele fosse 12 anos mais velho que ela, eles se apaixonaram e começaram um romance turbulento.

“Stephen me fez sentir abraçada”, revelou a famosa em entrevista, segundo o jornal britânico The Independent. “Ele foi a pessoa mais importante da minha vida, depois da minha família.”

O namoro progrediu sem problemas e eles se mudaram juntos para Londres quando ela tinha 17 anos. Sua carreira logo decolou com papéis em grandes projetos até que ela conseguiu o papel de sua vida: Rose DeWitt Bukater em ‘Titanic’.

No entanto, enquanto ela estava no auge profissionalmente, a jovem estrela estava passando por um momento difícil pessoalmente porque Tredre estava lutando contra um câncer ósseo.

Por esse motivo, na primavera de 1997, Stephen decidiu encerrar o relacionamento após quase cinco anos de romance para poupá-la da dor de vê-lo morrer, segundo o jornal britânico The Telegraph em 2008.

“Stephen me deixou ir, e isso como um ato de amor de um ser humano para outro foi avassalador. Quando olho para trás, gostaria de não ter feito isso. Eu gostaria de ter estado lá. Até o amargo fim. Passou muito rápido e ainda repasso esses momentos na cabeça”, confessou a atriz à mídia.

Poucos meses após a separação, em dezembro do mesmo ano, o primeiro grande amor de Kate Winslet morreu aos 34 anos. Naquela época, estava sendo lançado o filme que a catapultou para a fama.

Ela decidiu não comparecer à estreia do filme de James Cameron em Hollywood para ir ao funeral de Stephen em Londres. Ele então revelou a pressão que recebeu para concorrer à estreia.

“Eles conversavam comigo, diziam coisas como: ‘Olha, nós entendemos, deve ser um momento muito difícil’ e depois continuavam dizendo: ‘Mas você não acha que Stephen teria querido isso?’” ela disse ao The Guardian em uma entrevista em 1999.

“Não, droga, eu não teria desejado isso. “Stephen gostaria que eu estivesse em seu funeral e eu estarei lá”, ele lembrou daquele momento agridoce. “Sim, fiquei bastante alarmado com isso.”

Desde então, anos se passaram, mas a artista confessou que nunca conseguiu superar a morte do primeiro namorado. “Você não faz isso, você aprende a conviver com isso”, revelou ele ao The Telegraph. “Falo sobre Stephen como se ainda o amasse, mas o amo. Espero amá-lo sempre.”