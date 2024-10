“Que horrível”: Camilla Parker recebeu muitas críticas nas redes por seu visual, em sua visita à Austrália

A Rainha Camilla usou uma série de vestidos sofisticados durante sua curta viagem pela Austrália, ao lado do Rei Charles. A rainha, de 76 anos, saiu em Sydney irradiando graça e calor durante sua visita ao Refettorio OzHarvest, um projeto colaborativo de impacto social entre OzHarvest e Food for Soul.

Vestido elegante da Rainha Camilla

A rainha britânica chegou ao evento com um vestido Fiona Clare azul de seda radiante e completou com a delicadeza do broche libélula Van Cleef & Arpels e salto alto em tons neutros.

Seu cabelo loiro estava desgrenhado e por isso ela parou para cumprimentar os presentes. Ela sorriu e ofereceu uma palavra de encorajamento a quem veio vê-la. “A visita de Sua Majestade ao Refettorio OzHarvest Sydney marcou um momento importante ao celebrar o 20º aniversário da OzHarvest. Como patrocinadora do UKHarvest, o compromisso de Camilla em combater a insegurança alimentar e apoiar iniciativas focadas na comunidade continua a ser muito importante para ela”, acrescenta Hello! em seu site.

Os internautas não perderam a oportunidade de comentar sobre Camilla

Em sua última aparição pública na Austrália, Camilla recebeu uma série de comentários que não passaram despercebidos e houve um em especial que se referia aos seus dentes: “você poderia pensar que com todo esse dinheiro e recursos ela poderia pelo menos consertar os dentes . E também vá para uma academia! Que horrível”, “Sou o único que pensa que tanto as roupas dela quanto as do rei nesta turnê precisam de um bom ferro de passar?” e “Meu Deus, que tipo de rainha é essa?”

Assim como recebeu críticas, também recebeu elogios que a apoiaram e a fizeram sentir-se em casa: “A Rainha Camilla é a melhor coisa que já aconteceu ao Rei Charles”, “Ela está elegante e adoramos ter os dois em Sydney. Espero que eles também tenham gostado” e outro acrescentou “Ela deixa Charles muito feliz e é um grande apoio para ele como rei”.