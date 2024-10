Pamela Anderson brilha com look natural sem maquiagem, mas detalhe nas sobrancelhas preocupa redes

A atriz e modelo Pamela Anderson, conhecida por interpretar o papel do salva-vidas C.J. Parker da série de televisão ‘Baywatch’ é uma mulher que chamou a atenção por sua beleza, tanto que posou diversas vezes para a revista PlayBoy.

ANÚNCIO

Ela foi vista recentemente no Gala do Academy Museum usando um vestido deslumbrante da The Row, um elegante conjunto de ombros largos que complementava sua beleza natural.

Mas, o que devemos ficar atentos ao fato de uma mulher de 57 anos não usar maquiagem e esses detalhes, já que as redes sociais a elogiam por seu óleo tão natural e aplaudem sua confiança em mostrar seu real papel em uma indústria que tanto pressiona as mulheres muitas vezes para que pareçam perfeitas em todos os momentos.

Impressionante sem maquiagem

Porém, essa simples escolha de estilo gerou debate nas redes sociais devido a detalhes em seus rostos que muitos não acham adequados.

Segundo o portal Incrível.club, as redes sociais reagiram rapidamente à aparição de Pamela e muita gente comentou o quão incrível ela era. “Eu amo Pam e adoro como ela não se adaptou aos visuais normais de Hollywood”, escreveu um usuário.

Pamela Anderson brilha com look natural sem maquiagem, mas este detalhe em suas sobrancelhas preocupou as redes Pamela Anderson chamou a atenção por mostrar seu rosto sem maquiagem ( Taylor Hill /Foto: Getty Images)

Outras expressaram preocupação com a aparência cansada ou até indisposta de Pamela sem a maquiagem habitual, e um detalhe até chamou a atenção, as sobrancelhas.

“Meu único comentário é que as sobrancelhas dela são muito finas, mas ainda são lindas” , “Ela as arrancou no esquecimento, provavelmente nunca mais crescerão” , “Essas sobrancelhas super depiladas a fazem envelhecer muito”.

A aparição sem maquiagem de Pamela Anderson no Academy Museum Gala certamente gerou muito mais buzz. Quer tenha sido visto como um sinal de confiança ou uma quebra ousada das normas de Hollywood, não há como negar que causou impacto.