Esta é a série de terror do criador de “Monstros” que você não pode perder: vai te dar pesadelos

Chegou a época do Halloween e, com ela, a vontade de curtir histórias que nos fazem estremecer. Os amantes do terror e do suspense sabem que este é o momento perfeito para se deixar levar por histórias arrepiantes e enredos perturbadores, por isso não há melhor maneira de entrar no clima do que mergulhar nas novas propostas que as plataformas de streaming têm na manga.

Nesse contexto, a FX apresenta ‘Grotesquerie’, o mais recente trabalho do aclamado Ryan Murphy, conhecido por sua capacidade de criar séries de pesadelos.

Outubro é repleto de terror e suspense com esta nova série no Disney+

Se você pensava que o Disney+ se limitava apenas aos clássicos animados de princesas, é hora de descobrir que a plataforma oferece uma ampla gama de séries e filmes pensados para satisfazer até os mais ávidos fãs de suspense e terror. ‘Grotesquerie’ é uma das grandes apostas desta temporada e não é apenas mais uma produção sobre um serial killer como diz a premissa.

Grotesquerie Una serie que promete perturbar tus sueños (FX)

Embora o conceito possa ser familiar, Murphy deu-lhe uma marca única porque nesta história apresenta-nos um povo profundamente enraizado nas suas crenças, o que acrescenta uma camada de complexidade e tensão à trama. A série apresenta personagens intrigantes como o padre Padre Charlie, a freira Irmã Megan e a detetive Lois Tryon, que se unem para desvendar o mistério de um assassino que espalha o terror em sua comunidade. A série se destaca não apenas por seu enredo arrepiante, mas também por sua capacidade de refletir os medos modernos da sociedade.

Esteticamente, ‘Grotesquerie’ se afasta dos habituais clichês de terror para entregar uma experiência visual intensa e muitas vezes perturbadora. Embora possa parecer uma proposta mais sangrenta do que outras produções de Murphy, é o que intensifica o impacto emocional do espectador.

Os fãs de ‘American Horror Story’ e ‘American Horror Stories’ podem esperar uma mistura semelhante de terror psicológico e visuais provocativos. Portanto, este promete ser um novo clássico da temporada.

Quem são os protagonistas do ‘Grotesquerie’?

A série apresenta um elenco talentoso que inclui Niecy Nash-Betts, Nicholas Alexander Chavez, Lesley Manville, Raven Goodwin, Micaela Diamond e Courtney B. Vance. Além disso, o atleta Travis Kelce também interpreta Ed Lachlan, o que surpreendeu a muitos.

Mais séries e filmes de terror e suspense para todos

Além de ‘Grotesquerie’, você encontra outras séries e filmes que vão te deixar noites sem dormir enquanto a temporada fica mais divertida no conforto da sua casa.

Ao longo do mês, você pode assistir a episódios de estreia da série de televisão da Marvel ‘Agatha: Everywhere’, além do filme Star Original ‘Prenda a Respiração’, que segue uma família na luta para sobreviver enquanto um estranho ameaça sua casa.

Entre os thrillers você encontrará ‘Mr. Crocket’ e ‘Carved’, além de especiais de Halloween de séries adoradas como ‘Os Simpsons’, ‘Solar Opposites’ e ‘Family Guy’.

Para quem busca reviver clássicos do terror, a plataforma também conta com uma seleção de filmes icônicos que merecem ser vistos repetidas vezes, como ‘Sinais’, ‘The Omen’, ‘Boogeyman: Your Fear is Real’, ‘Chucky’, ‘Pet Sematary: A Origem’, ‘A Noite de Expiação’, ‘O Sexto Sentido’ e a saga ‘Alien’. Sem dúvida, este mês de outubro apresenta-se como um mês cheio de terror e mistério, oferecendo algo para todos os gostos no mundo do entretenimento.