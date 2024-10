Cúmplice ou vítima? Ex de JLo culpa Diddy por seu divórcio e revela um segredo ‘obscuro’

Em 16 de setembro, Sean ‘Diddy’ Combs foi preso em Manhattan, após ser denunciado pela ex-companheira, Cassie Ventura, por abuso sexual e tráfico, dando início a uma investigação iniciada em 2023, onde a polícia conseguiu apreender uma série de objetos como brinquedos sexuais, camas compridas e óleo de bebê que comprovariam a versão da atriz.

Após a divulgação da série de ‘horrores’ ocorridos dentro da mansão do rapper de 54 anos, os convidados de suas famosas festas brancas foram parar na lista dos principais suspeitos, entre eles, Leonardo DiCaprio, que teria viajado fora dos Estados Unidos após a notícia se espalhar, Paris Hilton, o clã Kardashian, Usher, Will Smith e sua ex-companheira, Jennifer Lopez.

Foi a ‘Diva do Bronx’ que, desde abril deste ano, está no olho do furacão devido à sua separação de Ben Affleck, o que já era segredo aberto. No entanto, isso só foi confirmado em agosto, quando a atriz que interpretou ‘Selena Quintanilla’ iniciou o processo de divórcio, indo sozinha aos tribunais de Los Angeles.

Mas Jennifer Lopez não sai de uma polêmica sobre o seu casamento fracassado, quando entra num novo, e isto é, depois do escândalo ‘Diddy’, a famosa atriz saiu “espirrada” e desta vez, foi o seu ex- marido Ojani Noa que quebrou o silêncio culpando o rapper por seu divórcio com ‘A Diva del Bronx’.

Ojani Noa culpa Sean ‘Diddy’ Combs por seu divórcio de Jennifer Lopez

Após o escândalo de Sean ‘Diddy’ Combs, Ojani Noa, que foi marido de Jennifer Lopez, que durou de fevereiro de 1997 a janeiro de 1998, quebrou o silêncio e culpou o rapper por sua separação de ‘The Diva of the Bronx’.

Em entrevista ao ‘Despierta América’ ele disse que Jennifer Lopez poderia tê-lo traído com ‘Diddy’ e pediu para não ser questionado sobre as festas do rapper: “Pare de perguntar se eu fui. Eu não fui a essas festas, ela foi a essas festas. Deixe-os perguntar a ela”, ele começou dizendo.

Após esse comentário contundente, Ojani Noa deu a entender que JLo teria sido infiel a Sean Combs. Ele também revelou quando essa ‘traição’ poderia ter ocorrido por parte de sua então esposa: “Quando a Sony veio e pagou a ela o milhão de dinheiro que lhe pagaram, Puffy foi incluído naquele contrato porque Puffy seria um dos produtores de várias músicas do primeiro álbum On The 6. Foi aí que começaram as decepções, as mentiras, a separação. “Eu estava em Los Angeles abrindo meu restaurante El Conga Room, e ela estava entre Miami e Nova York trabalhando no álbum.”

Ele mencionou que foi nesse período de separação que as mentiras começaram a surgir: “Nos finais de semana, quando terminava o trabalho, ia para Miami ou Nova York para ficar com ela. Ali, naquela distância, naquela separação, foi onde começaram os enganos.”

Ojani Noa exesposo de Jennifer Lopez Getty Images (Getty Images)

Ojani Noa ataca Jennifer Lopez por este motivo

Ojani Noa também expressou que Diddy não só levou ao fracasso de seu casamento, mas também a uma série de problemas legais com Jennifer Lopez, que o processou por querer compartilhar um vídeo privado, além de um documentário que revelou como era seu relacionamento com a mulher era como atriz.

Ele revelou que suas intenções não eram publicar vídeos íntimos, porém, as acusações de Lopez provocaram uma dura batalha jurídica que levou cinco anos para ele provar sua inocência: “Levei cinco anos me defendendo, esclarecendo que os vídeos que eu tinha, que ela sabe claramente que não eram sexuais, eram vídeos de quando fomos a Cuba, do casamento. Levei cinco anos lutando no tribunal, esclarecendo minha inocência.”

“Eu perguntaria a Jennifer: ‘O que eu fiz com você para que você me levasse ao tribunal, me acusasse, mentisse, criasse coisas falsas sobre mim e chamasse várias empresas para me demitir e diferentes redes de televisão para não me dar um emprego? ‘”