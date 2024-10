Jennifer Aniston confessou que se sentiu “sortuda” por ter se casado com Brad Pitt: por que motivo?

Ao longo de sua vida, Jennifer Aniston teve diversos relacionamentos amorosos que a marcaram, mas o mais memorável de todos para o público foi o que teve com o ator Brad Pitt.

As estrelas se conheceram em meados dos anos 90, mas só no final da década é que seus representantes marcaram um encontro para elas. Apenas cinco meses depois, eles ficaram noivos.

No verão de 2000, as celebridades se casaram em uma cerimônia privada na Califórnia com uma aparência loira semelhante e se tornaram o casal mais poderoso entre a realeza de Hollywood.

Durante anos, Pitt e Aniston pareceram uma combinação perfeita e imune às influências do show business, mas o relacionamento aparentemente perfeito chegou ao fim em 2005.

Houve muita especulação sobre a separação que impactou o setor. Eles terminaram porque Pitt e Angelina Jolie supostamente começaram um caso no set de Mr. Ou o seu final não envolveu terceiros?

Quaisquer que sejam os motivos que levaram ao desastre no relacionamento, a atriz vencedora do Emmy confessou no passado que se sente sortuda por ter se casado com o vencedor do Oscar.

Por que Jennifer Aniston se sente sortuda por seu casamento com Brad Pitt?

Durante sua primeira grande entrevista após se separar de Brad Pitt para a Vanity Fair, Jennifer Aniston disse que estava grata por seu primeiro casamento enquanto refletia sobre o resultado inesperado de seu casamento.

“Eles nos colocaram em um pedestal, mas éramos um casal como qualquer outro”, disse ela, segundo a InStyle. Na entrevista, ela também revelou que Pitt tinha uma visão de casamento diferente da dela.

“Acreditamos em coisas diferentes, eu acho. Você não pode forçar um relacionamento, mesmo que seja a sua visão de como você gostaria que isso acontecesse”, disse ela. No entanto, ela admitiu estar cheia de gratidão por essa experiência amorosa. “Ainda me sinto muito sortuda por ter experimentado isso.”

“Eu não saberia o que sei agora se não fosse casada com Brad. Eu amo Brad; Eu realmente o amo. Vou amá-lo pelo resto da minha vida. Ele é um homem fantástico. Não me arrependo de nada e não vou me punir por isso. Passamos sete anos muito intensos juntos”, lembrou.

“Ensinamos muito um ao outro sobre cura e diversão. Nós nos ajudamos em muitas coisas e eu realmente valorizo isso. Foi um relacionamento lindo e complicado. O triste, para mim, é a forma como foi reduzido a um cliché de Hollywood, ou talvez seja apenas um cliché humano...”, acrescentou.

Por fim, em relação ao boato de que Jolie e Pitt começaram o relacionamento ainda casados, a famosa decidiu então acreditar que eles começaram o caso após a separação. “Há muitas coisas que não entendo, muitas que não sei e provavelmente nunca saberei…”, reconheceu. “Neste ponto, nada me surpreenderia, mas prefiro acreditar nele.”