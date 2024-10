Participação de universitários no ‘Show do Milhão’ gera polêmica nas redes sociais após erro

No último domingo (20), o quadro Show do Milhão, exibido no Programa Silvio Santos e apresentado por Patrícia Abravanel, gerou grande repercussão nas redes sociais. O motivo? A participação de um grupo de universitários que, ao tentar ajudar um competidor, acabou errando uma pergunta considerada simples por muitos internautas.

De acordo com o site Itatiaia, a questão, que valia R$ 5 mil, era sobre uma data do calendário cristão: “A Quaresma vem após o quê?”. As opções disponíveis eram: “Carnaval, Festas Juninas, Páscoa e Semana Santa”. Surpreendentemente, os estudantes, convocados pelo participante para auxiliar na resposta, também não sabiam a resposta correta e contribuíram para a escolha errada.

Repercussão nas redes sociais

A resposta equivocada gerou uma onda de comentários irônicos na internet. Usuários das redes sociais fizeram piadas com a situação, questionando o conhecimento dos universitários. Um dos comentários mais curtidos dizia: “Que tipo de universitários são esses?”. Outro seguidor afirmou: “Esses universitários só mostram que o ensino EAD não está funcionando como deveria”.

Não é a primeira vez que o quadro apresenta situações em que os universitários acabam cometendo gafes. Em outras edições recentes, participantes se viram prejudicados por respostas erradas dadas por esses estudantes, o que também gerou críticas e discussões online.

Apesar das brincadeiras e críticas, o incidente levantou reflexões sobre o ensino no Brasil. Muitos internautas associaram o erro ao modelo de educação a distância (EAD), insinuando que ele poderia estar afetando a qualidade do aprendizado. Por outro lado, alguns defenderam que o nervosismo de estar em um programa de televisão pode atrapalhar até as respostas mais simples.

O quadro Show do Milhão continua sendo um dos mais assistidos do programa, e a participação de universitários é uma forma de valorizar a educação, embora, nesse caso, tenha gerado mais diversão do que resultados positivos.