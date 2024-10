“Sem classe como sempre”: o look ‘seminua’ de Kylie Jenner que foi destruído cruelmente online

Na noite de sábado, 19 de outubro, teve lugar ao Gala do Academy Museu 2024, onde uma série de estrelas de Hollywood se reuniram para angariar fundos para subsidiar as exposições, iniciativas educativas e programação pública do museu.

Entre os presentes estavam Eiza González que brilhou com um vestido de noiva de seda, Selena Gomez que veio com um penteado ‘molhado’ e destacou seu corpo com um vestido de veludo azul e um sedutor decote de couro, as estrelas de ‘A Substância’, Demi Moore , e que se tornou a atriz favorita deste ano, Margaret Qualley, Nicole Kidman, Eva Longoria, Ariana Grande, Elizabeth Olsen, Gal Gadot, entre outras celebridades que se destacaram pelos looks.

Mas houve uma que roubou a cena e, como era de se esperar, quem monopolizou os holofotes foram os integrantes do clã Kardashian, principalmente Kylie Jenner, que posou com um vestido ‘nude’ que causou uma onda de opiniões que parou muitos usuários. não foi a escolha certa para um Gala desse tipo.

Kylie Jenner aparece com um vestido ‘nude’ no Gala do Academy Museu de 2024

Kylie Jenner, assim como suas irmãs, sabe perfeitamente como chamar a atenção, seja em eventos importantes, galas ou desfiles de moda, a empresária tem a fórmula para fazer as pessoas falarem dela, e este não foi exceção.

A influenciadora também esteve presente no Gala do Academy Museu 2024, com um vestido nude deslumbrante da Mugler, marca que consegue libertar o lado mais sexy, selvagem e ousado das mulheres que usaram algumas de suas peças, entre elas Shakira e Dua Lipa.

A forma como a Mugler opta pela sensualidade é tal que a peça da influenciadora não seria exceção, posando com uma vestimenta completamente nua que deixava seu torso exposto até abaixo do umbigo onde se via uma parte dela de cor preta que abraçava o dele. figura. Para seu look lindo, Kylie Jenner usou um penteado ondulado volumoso, que foi complementado com maquiagem natural em tons de terracota e unhas de estileto nude.

Kylie Jenner criticada por seu vestido nude na gala do Academy Museum

A sensualidade é um dos ingredientes dos looks de Kylie Jenner, porém, para os usuários das redes sociais, a influenciadora voltou a mostrar um gesto de “pouca classe” numa gala tão importante como esta, onde os looks foram longos e maioritariamente sóbrios.

Por isso, não demorou muito para que os internautas a atacassem: “Sério, Kendall é a única bonita e elegante delas”, “Sem classe como sempre”, “Ela tem um corpo incrível, mas aquele vestido a deixa parece que ela está vendendo o corpo e não mostrando o corpo”, “O vestido mais feio”, “O que ela está fazendo aí além de ficar seminu?”.