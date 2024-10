Spin-off de ‘The Big Bang Theory’ que o canal Max está preparando já encontrou seu primeiro elenco

'The Big Bang Theory'

Max continua a expandir o universo de ‘The Big Bang Theory’ com um novo spin-off que começou a chamar a atenção dos fãs.

Este novo projeto, anunciado em abril de 2023, revelou a adição de três atores conhecidos que irão repetir seus papéis da série original: Brian Posehn, Lauren Lapkus e Kevin Sussman. Embora os detalhes sobre a trama ainda sejam escassos, as expectativas crescem entre os fãs da comédia.

Brian Posehn é conhecido por seu papel como Bert Kibbler, um geólogo que teve uma breve mas notável participação na série, se apaixonando por Amy, interpretada por Mayim Bialik.

Por sua vez, Kevin Sussman é famoso por interpretar Stuart Bloom, o simpático dono da loja de quadrinhos que se tornou um personagem regular desde a segunda temporada. Lauren Lapkus, que interpretou Denise, assistente e interesse romântico de Stuart, também deve retornar.

Produção do novo projeto

O spin-off está sendo produzido por Chuck Lorre, cocriador da série original, junto com outros membros da equipe que trabalharam em ‘The Big Bang Theory’.

Lorre tem um acordo com a Warner Bros. Television, que lhe permite participar ativamente neste novo projeto. No entanto, apesar do entusiasmo gerado por este anúncio, o programa ainda está em fase de desenvolvimento e não recebeu luz verde para iniciar a produção.

Os três atores que integram o elenco também possuem carreiras marcantes na comédia e na atuação. Posehn apareceu em programas como Mr. Show with Bob and David e lançou álbuns de comédia.

Lauren Lapkus é conhecida por seu trabalho em ‘Orange Is the New Black’ e outras comédias de sucesso, enquanto Kevin Sussman teve papéis importantes em programas como ‘Ugly Betty’.

Este novo spin-off promete oferecer aos fãs um novo olhar sobre o mundo de ‘The Big Bang Theory’, mantendo ao mesmo tempo o espírito humorístico que caracterizou a série original.