Spider-Beer? Após lutar contra o alcoolismo, Tom Holland lança marca própria de cerveja sem álcool

Isso é inesperado, mas mal posso esperar para tentar. E Tom Holland, o ator que interpreta o nosso querido Aranha, mais uma vez nos surpreendeu: lançou sua própria marca de cerveja sem álcool. Há poucos dias, o querido ator postou uma mensagem misteriosa em suas redes sociais: um anúncio importante estava por vir.

Naturalmente, todos pensaram que seria algo relacionado ao seu papel como Homem-Aranha... mas não, nada disso. Holland tinha algo completamente diferente na manga: este novo empreendimento chamado ‘Bero’ (ou poderia ser lido como BerO, um jogo de Beer 0 ou Beer Zero).

Ou também poderia ser uma brincadeira com a palavra ‘Hero’ (herói em inglês, por ser o Aranha?)

Um empreendimento curioso depois de ter lutado contra o alcoolismo

E talvez, com base na sua luta pessoal contra o vício do álcool, Holland esteja oferecendo uma alternativa ‘zero álcool’ àqueles que lidam com este problema. Na verdade, o próprio Tom Holland tem sido muito aberto sobre sua luta contra o álcool. Em diversas entrevistas ele confessou que no final de 2021 percebeu que tinha um problema. Ele não apenas passava grande parte do tempo bêbado, mas o álcool controlava sua vida.

Ele também disse que parte do problema girava em torno de múltiplos compromissos sociais. Holland achava que sem álcool não poderia ser uma ‘reunião social’. Para provar que conseguia controlá-lo, decidiu fazer uma pausa em janeiro de 2022. Aquele primeiro mês sem álcool foi um desafio, por isso estendeu o seu desafio pessoal para fevereiro, depois para março e, antes que percebesse, já tinha passado seis meses sóbrio. O resultado: uma vida mais feliz e saudável.

Bero

A Cerveja estará disponível em breve

Publicaremos no dia 15 de outubro, e ‘Bero’ estará à venda muito em breve: no dia 16 com uma foto bem ‘legal’ em que aparece bebendo em um copo e segurando uma lata, ele revelou sua nova marca de cerveja. sem álcool, e que estará disponível a partir de 16 de outubro.

O que parece ser apenas mais uma celebridade lançando um produto tem um significado muito mais interessante, pois é lançado após essa luta pessoal. O que você acha?