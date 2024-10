‘Prisioneiro do Caos’ é o filme que você estava procurando para animar sua noite de domingo

É verdadeiramente tedioso ficar em casa no domingo à noite, não é mesmo? Contudo, você pode animar a noite ao escolher um bom filme para ver nas plataformas de streaming.

Por isso, aqui temos uma dica que promete prender seus olhos na TV e ainda arrancar boas gargalhadas. Estamos falando do filme sueco de crime e comédia ‘Prisioneiro do Caos’ [título original, ‘Strul’/’Trouble’], adicionado no catálogo da Netflix no começo do mês.

Dirigido por Jon Holmberg, que também escreveu o roteiro junto com Tapio Leopold, o longa-metragem é um remake do filme de 1988 de mesmo nome, com direção de Jonas Frick.

De acordo com a premissa, a obra traz a história de um desastrado e azarado vendedor de eletrônicos chamado Conny. Condenado injustamente a 18 anos de prisão por homicídio, ele precisa enfrentar corrupção policial e conspirações criminosas para provar sua inocência.

Veja o trailer oficial a seguir:

O filme é estrelado pelo ator sueco Filip Berg, que se tornou conhecido do público internacional por seus papéis como Sebbe no filme ‘The Ketchup Effect’, e Ove em ‘A Man Called Ove’, que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira.

Além do astro, outros nomes que também integram o elenco são: Amy Deasismont, Eva Melander, Mans Nathanaelson, Dejan Cukic, Joakim Sallquist, Sissela Benn, Bjorn Skifs, Peter Gardiner, Robert Follin, Charlotta Lovgren e Albin Olsson.

‘Prisioneiro do Caos’ possui 1 hora e 38 minutos de duração, e classificação indicativa para maiores de 14 anos. Portanto, se você é assinante Netflix, pegue já seu balde de pipoca e aperte o play.