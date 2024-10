Princesa Leonor vive o seu momento mais vergonhoso: afirmam que foi “menosprezada” desta forma

No dia 12 de outubro celebra-se em Espanha o Dia da Herança Hispânica, um dos aniversários mais importantes da Casa Real, onde os Reis Felipe VI e Letizia Ortiz, juntamente com a Princesa Leonor, presidem ao ato solene de homenagem à Bandeira Nacional e à Bandeira Nacional, e o desfile militar.

A Princesa Leonor participou no evento que começou com o desfile militar na Praça de Neptuno e depois com a recepção oferecida pelos monarcas e pela sua filha primogénita no Palácio Real de Madrid.

Acontece que foi ali que surgiu uma série de momentos incômodos para a herdeira, que apesar de ter enfrentado um imprevisto, soube reagir da melhor forma diante das adversidades.

Desconforto da Leonor ou de quem não seguiu o protocolo?

Segundo a revista Vanidades, durante o primeiro ato do programa do Dia do Feriado Nacional realizado nas salas do Palácio de Madrid, onde acontece o tradicional beijo de mãos, ocorreu um incidente que incomodou a Princesa Leonor.

Nesse evento, tanto os reis quanto a herdeira apertaram as mãos de mais de 1.500 pessoas. Este ritual durou no dia 12 de outubro por mais de uma hora e meia, devido ao grande número de convidados presentes no evento.

Apesar de durante todo o evento, a Princesa Leonor esteve sempre com um sorriso, pois depois venderam os clássicos huddles, onde ela podia relaxar um pouco, tendo conversas mais descontraídas com os seus convidados.

Porém, não foi o grande tempo que a princesa permaneceu em pé que conseguiu incomodá-la, mas sim um gesto de desdém que alguns assistentes tiveram para com ela quando chegou a sua vez de apertar sua mão.

Destaca o Daily Mail, que houve quem deixasse Leonor de “mão estendida”, sem retribuir a saudação. Entre os oficiais distraídos ou indelicados estavam alguns funcionários.

Essa ação teria feito a herdeira se sentir “menosprezada” ao ver como seus pais a cumprimentavam cordialmente. No entanto, como se pode verificar em vários vídeos e fotografias, Leonor terá encarado a situação com humor e em vez de demonstrar raiva, sorriu timidamente para as câmaras com um gesto de resignação.