Ela recorreu a um retoque? JLo faz cirurgia depois de terminar com Ben Affleck e se sente melhor do que nunca

Em meio às manchetes e rumores em torno de celebridades no caso Sean Diddy Combs, JLo não passa despercebida. Após a separação de Ben Affleck, a famosa está focada em se recuperar e retornar à sua melhor versão, que inclui também a esfera emocional e física.

ANÚNCIO

Uma fonte próxima mencionou a um meio de comunicação que a intérprete de On the Floor passou por uma cirurgia para fazer uma mudança, pois “está seguindo o caminho de muitas pessoas que passam pelo divórcio, que é recuperar o brilho após a separação”.

JLo A famosa exibiu suas curvas nas redes sociais no dia de seu aniversário (@jlo/Instagram)

Qual foi a cirurgia que JLo fez após terminar com Ben Affleck?

O primeiro passo no processo de renovação de JLo foi uma cirurgia em uma parte de seu rosto, especificamente uma cirurgia ocular a laser para melhorar sua visão, informou a People.

Este procedimento foi realizado na renomada clínica Dello Russo Laser Vision. JLo supostamente queria se livrar dos óculos, marcando um novo começo em sua vida. Ela disse que chegou a hora de fazer algo por si mesma e que melhor maneira de iniciar esta nova etapa do que vendo as coisas com mais clareza.

Semanas atrás, a famosa deu sua primeira entrevista após iniciar o processo de divórcio à revista Interview, à qual confessou que esta nova etapa de sua vida era “solitária, desconhecida” e “assustadora”.

Jennifer Lopez A cantora tem tons perfeitos que iluminam seu cabelo (Instagram)

Apesar de se descrever como se sentindo “triste” e “sem esperança”, ela deixou claro que não permite que o relacionamento a defina. Enfrentar a tristeza e a dor com coragem e aceitação tem sido fundamental para enfrentar esse processo. Como ele mesmo disse: “Quando você enfrenta essas emoções e diz: ‘Isso não vai me derrubar’, mas em vez disso pensa: ‘Na verdade, sou capaz de ser feliz e me sentir bem sozinho, ' é aí que tudo se junta.

A cantora também refletiu sobre a importância de encontrar a felicidade dentro de si ao invés de procurá-la nas outras pessoas, por isso não está aberta ao amor no momento.