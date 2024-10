Descoberta misteriosa mansão que Sean ‘Diddy’ Combs abandonou ao ver um “fantasma”

O explorador urbano Jeremy Abbott postou em seu canal no YouTube sobre a misteriosa mansão, que Sean ‘Diddy’ Combs supostamente abandonou por motivos estranhos.

ANÚNCIO

No seu canal de YouTube JeremyXplores, o explorador mostrou imagens do imóvel, que apesar do abandono, ainda mostra os detalhes do seu luxo “com 6000m², tem oito quartos e 16 banheiros”.

De acordo com o The Mirror, Abbott apresentou duas teorias pelas quais o rapper e produtor musical, atualmente preso, poderia ter deixado a propriedade.

Uma das razões pelas quais ‘Diddy’ deixou a mansão foi devido a restrições financeiras. Porém, o outro motivo alegado é assustador: dizem que ele saiu da propriedade ao ver o fantasma de seu amigo Biggie Smalls, assassinado em 1997.

A mansão abandonada de 'Diddy' Combs tem oito quartos e 16 banheiros (Foto: Captura de vídeo do canal do Youtube JeremyXplores)

O cantor comprou a casa por US$ 2,6 milhões e, após quatro anos de extensas reformas, sem motivo aparente, colocou-a à venda por US$ 1,3 milhão. Em vez de aumentar o seu valor investindo em melhorias, reduziu-o pela metade.

Atualmente, a casa é reduto de viciados e vândalos, que picharam seu interior.

Ainda é um mistério o motivo pelo qual ‘Diddy’ deixou esta mansão.

ANÚNCIO

Detalhes da luxuosa mansão abandonada de Sean ‘Diddy’ Combs

A referida mídia noticia que o explorador disse que a mansão abandonada de Sean ‘Diddy’ Combs “foi projetada para contar com biblioteca, adega, home theater, cinco lareiras, academia pessoal e diversas saunas, e no exterior há uma garagem para cinco carros . e uma piscina de água salgada.

Várias áreas parecem inacabadas. “Vagando ainda mais na vasta escuridão do porão, o design começa a entrar em foco”, disse Abbott, observando que “o espaço parece misterioso, mas cheio de potencial inexplorado”.

O porão parece que eles tentaram construir um estúdio de gravação. Há quartos em que parecem ter iniciado uma reforma que não terminaram.

Descoberta rara

Na parte superior há uma grande área com eletrodomésticos em boas condições (Foto: Captura de vídeo canal do Youtube JeremyXplores)

Jeremy Abbott disse que na cobertura fez uma descoberta estranha. É uma sala ampla, que curiosamente possui vários eletrodomésticos de última geração, que ainda funcionam, como se alguém ainda morasse ali.

“Embora a mansão tenha sido despojada de grande parte de sua antiga glória, a essência de sua grandeza e arquitetura meticulosa ainda permanece”, observou Jeremy.