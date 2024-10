‘A Very Royal Scandal’: conheça os detalhes da minissérie que recria a polêmica do Príncipe Andrew

Há vários anos, o príncipe Andrew permanece nas sombras e à margem depois que seu relacionamento no caso Jeffrey Epstein veio à tona e, há algumas semanas, foi lançada a minissérie ‘A Very Royal Scandal’, que recria a polêmica entrevista dada pelo filho da falecida Rainha Elizabeth II.

A produção da Amazon Studios é estrelada por Michael Sheen, que interpreta o Duque de York, e Ruth Wilson, que interpreta a jornalista Emily Maitlis que entrevistou Andrés naquela época. Embora esta minissérie seja a terceira parte de uma antologia que também inclui ‘A very English Scandal’ (2018) e ‘A very British Scandal’ (2021).

Sobre o que é ‘A Very Royal Scandal’ e onde assisti-lo?

Baseada na entrevista real de 2019 entre Emily Maitlis e o Príncipe Andrew para a BBC, a série conta o período que antecedeu este bate-papo televisivo, como a preocupação do ex-marido de Sarah Ferguson com este encontro e o potencial do jornalista para fazer as perguntas mais sérias . desconfortável.

A série consiste em apenas três episódios e foi dirigida por Julian Jarrold e escrita por Jeremy Brock, e está disponível na plataforma Max.

A infame entrevista que o príncipe Andrew concedeu à BBC em novembro de 2019 deixou graves consequências para a sua imagem pública e significou a sua queda no seio da Família Real Britânica. O irmão do rei Charles III tentou limpar o seu nome contra acusações de abuso sexual ligadas à sua antiga proximidade com Epstein, mas o resultado foi catastrófico.

Durante a conversa, o duque negou conhecer Virginia Giuffre, que o identificou como um dos seus agressores, e também tentou justificar a sua presença na casa de Epstein com declarações que deixaram o público atordoado. Entre elas, sua famosa afirmação: “Eu não estava suando naquela hora”, na tentativa de desacreditar uma das declarações de Giuffre sobre um encontro entre os dois.

A tentativa do príncipe de se dissociar do escândalo saiu pela culatra. Segundo o The Guardian, a entrevista foi “uma calamidade de relações públicas” e, poucos dias depois, o príncipe anunciou que se afastaria das funções públicas. A Família Real emitiu uma declaração oficial confirmando que estava a afastar-se das suas funções de proteger a reputação da monarquia.