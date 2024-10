Uma colaboração entre Bob Marley e Adidas realmente vai acontecer

A icônica marca esportiva Adidas está prestes a lançar uma edição especial de seu icônico par SL-72, prestando uma emocionante homenagem à lenda do reggae Bob Marley. Esta colaboração única combina a herança da música jamaicana com o estilo atemporal dos tênis.

A relação que existiu durante anos entre Bob Marley e Adidas é inegável. O cantor jamaicano, reconhecido pelo seu amor pelo futebol, foi um fiel seguidor da marca ao longo da sua vida. Um grande número de fotos o mostram exibindo tênis Adidas no campo de jogo e em diversas ocasiões. Esta profunda relação entre o artista e a marca serviu de inspiração para criar uma edição especial do SL-72, um modelo que capta a essência de Marley e da sua música.

As adidas SL-72 de Bob Marley possuem design sóbrio e elegante, com detalhes que remetem ao legado do cantor. As cores vermelha, verde e amarela, características do movimento Rastafari, estão presentes na sola do tênis, ainda que de forma sutil e sofisticada. Além disso, a língua do tênis traz uma estampa em preto e branco de Marley, enquanto sua assinatura aparece em dourado no calcanhar.

A escolha deste modelo para esta colaboração não é coincidência. É o sucessor do icônico Samba, que se tornou referência na moda urbana graças ao seu design atemporal e conforto. A Adidas soube aproveitar a popularidade do SL-72 para criar uma edição especial que transcende o mundo dos esportes e se torna objeto de desejo dos amantes de tênis e seguidores de Bob Marley.

Além da edição especial dedicada a Bob Marley, a Adidas lançou novas opções de cores para o SL-72, ampliando assim a oferta para os amantes deste modelo. A marca manteve-se fiel ao design original de 1972, mantendo o perfil fino, a biqueira estreita e a parte superior em nylon que caracterizam este clássico.