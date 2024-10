Renn está crescendo: o filho mais novo de Ricky Martin já tem 5 anos, com quem ele se parece?

Recentemente, Renn, filho mais novo de Ricky Martin, completou cinco anos em meio a risadas, danças, balões e brincadeiras, rodeado de familiares que se reuniram para celebrar esta ocasião especial. Isso foi comprovado por Jwan Yosef, seu pai, que se encarregou de captar momentos preciosos que posteriormente compartilhou nas redes sociais.

O nascimento de Renn, em outubro de 2019, foi recebido com entusiasmo por Ricky Martin e Jwan Yosef, que já eram pais de Lucía, filha deles juntos, e de Valentino e Matteo, que o porto-riquenho teve antes do romance.

Apesar da separação no verão de 2023, o ex-casal mantém uma relação cordial e comprometido com o cuidado e o bem-estar dos filhos menores.

Esta é a aparência atual de Renn, o filho mais novo de Ricky Martin

Jwan Yosef compartilhou imagens da celebração em suas redes sociais, mostrando Renn sorrindo diretamente para a câmera, em um jardim privado. Em uma das fotos, pai e filho posavam juntos em um banco, segurando figuras feitas de balões, criando boas lembranças.

Jwan Yosef posou com seu filho Renn | O pequeno é filho de seu casamento com Ricky Martin | (@jwanyosef/Instagram)

“Para sempre, o filho dos meus sonhos”, escreveu o artista plástico, que também incluiu uma mensagem em árabe que significa “Meu querido pai”, junto com a hashtag #BabyRenn, demonstrando a conexão única que compartilha com seu filho.

À medida que Renn cresce, surgem comparações sobre sua aparência, destacando semelhanças com seus irmãos e pais. A cada ano que passa o charme desse pequeno fica mais evidente, deixando claro que ele já é um homenzinho de verdade.

Assim está Renn atualmente | O pequeno de 5 anos é o mais novo dos filhos de Ricky Martin (@jwanyosef/Instagram)

O detalhe que também chamou a atenção foi o comentário deixado na publicação de Renn por seu pai, Ricky Martin. “Meu bebê”, expressou ele, recebendo mais de 500 curtidas e também comentários perguntando se esteve ou não presente no dia especial do filho mais novo. No entanto, o cantor tem se concentrado em sua música e está em turnê recentemente.