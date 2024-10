Netflix: a chocante e sensual minissérie baseada em acontecimentos reais que vai deixar você sem fôlego

A Netflix se tornou uma das plataformas mais populares para entretenimento. A gigante do streaming possui um vasto catálogo repleto de séries, documentários e filmes para todos os gostos. Recentemente, uma minissérie espanhola conseguiu se posicionar entre as tendências mais vistas, conforme resenhado no Tycsports.

Úrsula Corberó estrela ‘Corpo em Chamas’, a minissérie sensual da Netflix

É uma produção espanhola que narra um caso real de assassinato que abalou toda a sociedade e que chega às telas da Netflix com uma história repleta de mistério, traição e violência: Qual é?

Protagonizada pelas renomadas atrizes Úrsula Corberó e Quim Gutiérrez, a trama de ‘Corpo em Chamas’ gira em torno do assassinato de um homem, cujo corpo aparece queimado em um veículo, o que desencadeia uma investigação policial onde são revelados segredos obscuros de todos os envolvidos. O que à primeira vista parece ser um caso de assassinato comum, logo se transforma em uma história distorcida e perturbadora.

Sinopse oficial de ‘Corpo em Chamas’

“Os restos mortais do policial Pedro (José Manuel Poga) aparecem dentro de um carro incendiado no reservatório de Foix, em Barcelona. A descoberta logo desperta o interesse da opinião pública, principalmente quando a investigação começa a revelar uma rede de relações tóxicas, enganos, violências e escândalos sexuais envolvendo o falecido e outros dois policiais: sua companheira Rosa (Úrsula Corberó) e o ex-namorado dela. Albert (Quim Gutiérrez)”, revela a sinopse oficial.

A primeira temporada de ‘Corpo em Chamas’ tem um total de oito episódios totalmente disponíveis na Netflix e traça a linha do caso de homicídio provocado por Rosa Peral e que remonta a 2017, no mês de maio.

A série é inspirada em um crime real ocorrido em Barcelona em 2017, o que desperta o interesse do público em geral.