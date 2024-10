Revelada a participação de Denzel Washington em uma produção da Marvel: esse é o personagem que ele interpretará

Denzel Washington, uma das estrelas mais reconhecidas de Hollywood, pode estar se preparando para interpretar um vilão icônico do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

De acordo com relatos recentes, o ator assumiria o papel de Dormammu no próximo episódio de ‘Doutor Estranho’, o que gerou entusiasmo e preocupação entre os fãs da franquia.

Esse vazamento levantou grandes expectativas sobre como Washington se encaixará no vasto mundo dos super-heróis.

Vilão Interdimensional

Dormammu, que já apareceu no filme ‘Doutor Estranho’ de 2016, é conhecido como um dos seres mais poderosos dos quadrinhos da Marvel. Governante da Dimensão Negra, Dormammu possui habilidades que vão desde manipulação do tempo até controle de matéria e energia, o que o torna uma séria ameaça para qualquer herói.

Nos quadrinhos, ele também é tio de Clea, interpretada por Charlize Theron no MCU, o que sugere que seu retorno poderá conectar diversas tramas em futuros filmes da saga.

As informações sobre o elenco de Washington vêm da Production Weekly, fonte conhecida por vazar detalhes das próximas produções. No entanto, seu histórico é misto e alguns fãs estão céticos.

Apesar da falta de confirmação oficial da Marvel, a possibilidade de ver um ator do porte de Washington em um papel tão importante tem gerado muita expectativa, principalmente sob a direção de Sam Raimi, que provavelmente retornará para dirigir ‘Doutor Estranho 3′.

Apesar do entusiasmo, alguns fãs do MCU temem que o talento de Washington possa ser mal utilizado, como aconteceu com Christian Bale em Thor: Amor e Trovão. Muitos acham que Bale, apesar de sua atuação sólida, não teve o impacto que seu personagem merecia.

Diante dessa comparação, os fãs esperam que a Marvel dê a Washington um papel digno de sua prestigiada carreira e que Dormammu receba um tratamento decente nas telonas.