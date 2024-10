A complicada situação em que Liam Payne se envolveu antes de morrer devido a problemas legais com sua ex

Liam Payne, ex-integrante de One Direction, morreu na Argentina ao cair do terceiro andar

A morte de Liam Payne ainda paralisa o mundo inteiro. O ex-integrante da famosa boyband One Direction morreu em Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em circunstâncias que permanecem sob investigação.

O artista britânico havia viajado ao país sul-americano com a namorada, Kate Cassidy, para assistir ao show do ex-colega de banda, Niall Horan. Como o próprio Liam mostrou nas suas redes sociais, nos seus últimos dias de vida foi visto muito bem e confessou sentir-se “feliz” por ter feito esta viagem para “aproveitar alguns momentos de lazer”. Porém, já há algum tempo antes de sua morte, o cantor vinha passando por uma situação complexa após as acusações de sua ex-companheira, Maya Henry.

Qual foi a polêmica em que Liam Payne se envolveu com sua ex-noiva, Maya Henry?

Liam e Maya tiveram um relacionamento intermitente por três anos. O ex-integrante do One Direction e a modelo texana foram fotografados juntos pela primeira vez em agosto de 2018, mas só oficializaram o relacionamento em setembro do ano seguinte. Payne e Henry ficaram noivos em 2020, embora ele tenha anunciado sua separação da cantora britânica Cheryl Tweedy, mãe de seu único filho, Bear Grey, em junho de 2021. Em outubro do mesmo ano, eles tentaram novamente antes de finalmente se separarem em 2022. .

Há apenas três dias, na segunda-feira, a influenciadora de 23 anos havia se referido ao tumultuado relacionamento com o artista, acusando-o de assédio. Em comunicado ao The Sun, um porta-voz disse: “Na semana passada, Maya Henry emitiu uma ordem de cessar e desistir a Liam Payne após o surgimento de informações novas e preocupantes”.

Em sua conta no TikTok, Maya confessou: “Desde que terminamos, ele explode meu telefone. Ele sempre vem de números de telefone diferentes, então nunca sei de onde vai vir (...) Ele cria novas contas no iCloud para enviar mensagens via iMessage É sempre uma nova conta do iCloud. Cada vez que vejo uma nova no meu telefone, penso: ‘Ah, lá vamos nós de novo’.”

Uma fonte próxima à situação disse à revista People que Payne estava “extremamente sobrecarregado com todas as questões legais” com Henry.

A modelo, que decidiu escrever seu próprio romance intitulado “Looking Forward” após supostamente sofrer abusos de Payne, colocou na capa de seu livro que ele é “inspirado em acontecimentos reais”. Como ela vem promovendo isso em vários meios de comunicação nos últimos dias, veio à tona que ele a forçou a fazer um aborto, reacendendo a onda de reação contra o ex-membro do 1D.

A morte de Liam Payne deixou Maya em estado de choque, segundo seu representante em conversa com o meio de comunicação britânico Daily Mail.