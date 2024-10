A autópsia determina que Liam Payne estava “inconsciente ou semiconsciente” no momento da queda

Fãs de Liam Payne se reúnem em frente do hotel onde faleceu o ex-integrante do One Direction, em Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Liam Payne, ex-integrante da famosa banda One Direction, faleceu tragicamente aos 31 anos após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires. A autópsia preliminar realizada no corpo do cantor revelou detalhes importantes sobre os momentos que antecederam sua morte.

De acordo com os resultados do laudo pericial, Payne estaria “inconsciente ou semiconsciente” no momento da queda, sugerindo que não assumiu uma postura defensiva para se proteger durante o impacto. O incidente ocorreu no hotel Casa Sur, localizado no bairro de Palermo, onde Payne estava hospedado há vários dias.

Os detalhes da autópsia de Liam Payne são revelados

O laudo médico indica que a cantora faleceu em decorrência de múltiplos traumas que causaram hemorragias internas e externas. As lesões cranianas foram particularmente graves e são consideradas a principal causa de sua morte imediata. O Ministério Público responsável pelo caso afirmou que, embora outras possibilidades não tenham sido descartadas, não houve indícios de envolvimento de terceiros na morte do cantor.

No entanto, estudos toxicológicos estão sendo realizados para determinar se Payne estava sob influência de substâncias no momento da queda. No quarto foram encontrados medicamentos como clonazepam, além de uma garrafa de uísque e fragmentos de objetos que poderiam ter sido utilizados para consumo de drogas.

O boletim de ocorrência também menciona que o local onde o corpo foi encontrado apresentava considerável desordem, incluindo tela de TV quebrada e outros objetos danificados. Estas circunstâncias, juntamente com os testemunhos recolhidos, fazem parte de uma investigação em curso para determinar com maior certeza os acontecimentos que levaram à queda fatal de Payne.

Fãs lamentam a morte de Liam Payne

A morte do artista deixou profunda tristeza entre seus seguidores e entes queridos. A família de Payne emitiu um comunicado expressando sua devastação pela perda. “Liam viverá para sempre em nossos corações e nos lembraremos dele por sua alma gentil, divertida e corajosa”, disseram seus pais e irmãs.

O cantor também deixa o filho de 7 anos, Bear Grey, do relacionamento com a cantora Cheryl Cole, com quem dividia a guarda da criança. Os fãs de Payne deixaram homenagens e mensagens de condolências na porta do hotel, lembrando o cantor que marcou uma geração com sua música e carisma.