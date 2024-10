Jennifer Aniston deslumbrou seus fãs ao posar em uma nova campanha de roupas de ginástica

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 15: Jennifer Aniston attends the 76th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 15, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Jennifer Aniston, aos 55 anos, continua a demonstrar que a idade não é um obstáculo para manter uma figura invejável e um estilo de vida saudável. A atriz surpreendeu seus seguidores com um novo ensaio fotográfico para a Pvolve, marca de treinamento que aposta no fitness funcional e no uso de equipamentos de resistência.

Aniston, com seu estilo icônico, posou com um body preto, revelando seus músculos tonificados e pernas esculpidas, mantendo seu característico cabelo loiro solto e maquiagem natural. Na campanha, Jennifer aparece usando alguns equipamentos da Pvolve, uma de suas marcas favoritas de exercícios.

O físico de Jennifer Aniston deixa todos surpresos

A atriz confessou que sua rotina de treinos mudou ao longo dos anos, e agora ela prefere exercícios mais dinâmicos e de baixo impacto. Esta abordagem, que combina movimentos suaves e funcionais, permite trabalhar o corpo de forma mais eficaz, sem sofrer as lesões e o cansaço que outros métodos provocam.

Aniston revelou em entrevistas recentes que havia deixado para trás as intensas sessões de cardio que costumava praticar, onde sentia que “eu precisava fazer 45 minutos de cardio ou não teria um bom treino”. Agora, com o método Pvolve, a atriz focou em treinar de acordo com as necessidades do seu corpo e aproveitar o processo.

A atriz também mencionou que a abordagem da Pvolve não só é eficaz, mas se adapta perfeitamente ao seu estilo de vida. A possibilidade de fazer treinos mais curtos, entre 10 e 20 minutos, permite-lhe manter-se ativo sem cair na monotonia “Pode começar com pequenos passos, e de repente percebe que já fez quatro aulas de 20 minutos porque simplesmente quer. continuar”.

Os anos parecem nunca passar para Jennifer Aniston

Apesar das recentes especulações sobre procedimentos cosméticos, Jennifer deixou claro que não está preocupada com o envelhecimento. Seu foco é manter uma vida saudável e feliz, dedicando tempo à meditação e ao autocuidado.

Para a atriz, o mais importante é sentir-se bem consigo mesma, e a sua colaboração com a Pvolve é mais um exemplo do seu compromisso com o seu bem-estar físico e mental. Com esta campanha, Jennifer Aniston reafirmou o seu estatuto de ícone de estilo e saúde, inspirando os seus seguidores a cuidar do corpo de forma equilibrada e eficaz.