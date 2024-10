As 3 séries sul-coreanas mais assistidas na Netflix atualmente: uma está no top 10 há 9 semanas

A Netflix revelou recentemente as listas dos filmes e programas de TV mais transmitidos em inglês e não em inglês em todo o mundo na semana passada em sua plataforma.

Durante o período de 7 a 13 de outubro de 2024, diversas produções de diferentes gêneros e idiomas conseguiram entrar no top 10, incluindo três séries coreanas mais fascinantes.

As séries coreanas mais assistidas agora na Netflix globalmente

Quer saber quais são as séries coreanas mais transmitidas atualmente no serviço digital? Continue lendo para descobrir junto com suas respectivas sinopses oficiais para que você possa dar uma chance a elas.

1. Guerra Culinária

Com 3,1 milhões de visualizações, o reality show de culinária com Paik Jong-won e Anh Sung-jae ficou em quarto lugar na lista das dez séries não inglesas mais assistidas.

Episódios: 12

Sinopse oficial: Oitenta chefs desconhecidos do lado dos Black Spoons enfrentam vinte chefs dos White Spoons em uma competição culinária acirrada.

2. O amor mora ao lado

O romance liderado por Jung Hae-in e Jung So-min ficou em sexto lugar no top 10 da TV de língua não inglesa com 2,1 milhões de visualizações, mas com este já está no ranking há nove semanas.

Episódios: 16 (por enquanto, apenas 14 disponíveis na América Latina)

Sinopse oficial: Na tentativa de reconstruir sua vida, uma mulher retorna à Coreia e reencontra um amigo de infância, com quem compartilha uma história complicada.

3. A criatura de Gyeongseong (2ª temporada)

A segunda temporada do drama de terror sobrenatural com Park Seo-jun e Han So-hee ficou em sétimo lugar no top 10 da televisão em língua estrangeira, com 1,5 milhão de visualizações.

Episódios: 7 (a segunda temporada)

Sinopse oficial: Seul, 2024. Chae-ok conhece Ho-jae, um homem idêntico a Tae-sang, e os mistérios ocultos da cidade começam a se revelar. Qual será o seu destino?