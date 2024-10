‘Ele será rei, cuidado’: Príncipe George costuma usar o nome do pai para resolver conflitos na escola

Em 2022, foi revelado que o príncipe George, filho do príncipe William e da princesa Kate, usava sua condição de futuro monarca para lidar com um desentendimentos na escola.

A escritora britânica Katie Nicholl, no livro “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, relatou que George, ao brigar com colegas, fez uso de sua posição ao afirmar: “meu pai será rei, então é melhor vocês tomam cuidado”. A frase, divulgada na época pelo jornal britânico Mirror, mostra que o garoto tem ciência de sua futura responsabilidade.

A educação de George, que atualmente é a segundo na linha de sucessão ao trono britânico, é algo que seus pais prezam muito. William e Kate procuram ensiná-lo sobre a importância de seu papel sem precisar carregá-lo com o peso dessa responsabilidade.

Desde cedo, o jovem príncipe foi introduzido ao legado da família, mas seus pais buscam um equilíbrio para que ele tenha uma infância o mais normal possível.

Futuro substituto

Com a morte da rainha Elizabeth II, George ocupa uma posição central na família real. Nascido em 22 de julho de 2013, ele é o primogênito de William e Kate, neto do atual Rei Carlos III e da falecida princesa Diana. Além de ser irmão da princesa Charlotte e do príncipe Louis, ele também é conhecido por sua popularidade desde os primeiros anos de vida.

A escolha de seu nome, George Alexander Louis, é uma homenagem ao rei George VI, pai de Elizabeth II. Quando assumir o trono, espera-se que adote o título de George VII. Seu crescimento tem sido acompanhado pela mídia, e ele já iniciou sua educação formal aos dois anos na Westacre Montessori School, antes de ingressar na Thomas’s Battersea School, onde estuda disciplinas variadas e participa de atividades extracurriculares.

William e Kate, apesar de prepararem George para o seu futuro, mantêm o foco na sua formação como uma criança comum. Eles sabem que, no futuro, ele terá a responsabilidade de representar a monarquia e enfrentar as complexidades do papel que um dia ocupará.