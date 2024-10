O viciante e sensual filme de 2 horas que vai deixar você sem fôlego: é apenas para adultos

A Netflix continua a surpreender com uma seleção incrível de filmes e séries que conseguem captar a atenção de milhões de assinantes. Um dos mais recentes e aclamados pelos telespectadores é ‘Até o Céu’, produção de origem espanhola que conseguiu se posicionar como uma das mais populares da plataforma de streaming.

O filme espanhol ‘Até o Céu’ chega à Netflix

Protagonizado pelo talentoso Miguel Herrán, conhecido pela sua majestosa participação em ‘A Casa de Papel’, este thriller de ação é repleto de intrigas, emoções intensas e decisões que irão testar os limites das suas personagens, tal como revelado na mídia.

Lançado em 2020, ‘Até o Céu’ é um filme espanhol de drama, ação e suspense dirigido por Daniel Calparsoro e estrelado por Miguel Herrán, Asia Ortega, Carolina Yuste, Álvaro Rico, Luis Tosar e Inma Cuesta. É uma produção que recebeu avaliações positivas tanto da crítica especializada quanto do telespectador.

É um thriller sobre um ambicioso ladrão de bairro no meio de um trio amoroso.

“No dia em que Ángel conversou com Estrella naquela boate, sua vida mudou para sempre. Depois de uma briga com Poli, o namorado possessivo da garota, ele descobre que Ángel tem talento para se meter em encrencas e, o mais importante, sair delas. Por isso, é encorajado a juntar-se a um bando de ladrões que controla toda a polícia de Madrid e transforma a sua existência em tudo ou nada”, revela a sinopse oficial do canal Vaca Films no YouTube.

A trama acompanha Ángel, interpretado por Miguel Herrán, um jovem que se envolve no mundo do crime após um encontro casual em uma boate. Encorajado por Poli, interpretado por Richard Holmes, Ángel se junta à gangue de ladrões que desafiam todas as autoridades de Madrid.

‘Até o Céu’ tornou-se um dos filmes espanhóis mais aclamados pelos telespectadores da plataforma Netflix, atraindo um grande público graças à sua história intrigante, elenco espetacular e direção impecável.