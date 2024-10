Vida de luxo e novo romance: Iran Ângelo mostra recomeço após separação polêmica do jogador Hulk

Iran Ângelo, conhecida pelo casamento com o jogador Hulk, passou por um momento turbulento há quase cinco anos, quando descobriu que o ex-marido havia iniciado um relacionamento com sua sobrinha. Mesmo após essa situação dolorosa, ela conseguiu superar e reconstruir sua vida. Hoje, aos 54 anos, Iran está em um novo relacionamento com o engenheiro Lucas Suassuna, 28 anos mais jovem. De acordo com o Extra, o casal costuma dividir momentos em João Pessoa e São Paulo, além de viagens internacionais juntos, sempre demonstrando carinho nas redes sociais.

Apesar das dificuldades enfrentadas, a empresária não se deixou abalar. Com uma vida marcada por luxo e conforto, vive em um amplo apartamento em São Paulo e dirige carros de marcas renomadas, como Mercedes e Porsche, frutos da partilha de bens com o ex-marido. Além disso, ela continua a sustentar sua família em João Pessoa e investir em negócios diversos, incluindo uma casa de shows e empreendimentos no ramo imobiliário e da moda.

Vida empresarial e familiar após a separação

Nos últimos tempos, a separação voltou a ser notícia, principalmente pela festa de casamento planejada por Hulk e Camila Ângelo, com quem teve duas filhas. Diante da repercussão, o Iran pediu, em suas redes sociais, que não lhe enviasse mais informações sobre o assunto, pois o resultado trouxe grande sofrimento para seus filhos e demais envolvidos. Ela ressaltou que prefere focar em boas memórias e evitar abrir feridas antigas.

A separação de Iran e Hulk, que durou 12 anos, resultou em um processo de partilha de bens que garantiu à empresária metade dos imóveis do ex-marido, além de um valor expressivo em dinheiro. Ao longo dos anos, ela manteve a discrição, raramente se manifestando sobre o termo, exceto em casos pontuais, como uma publicação em 2020, onde abordou a traição e a dor que sentiu.

Hoje, Iran segue sua vida ao lado de Lucas, mantendo seu estilo de vida discreto e luxuoso, sem abrir mão de cuidar de sua família e de seus empreendimentos.